'Велике будівництво': на Полтавщині вперше за 60 років ремонтують трасу на Красноград

Ремонт траси Р-11 Полтава-Красноград відновлено після зимової перерви. Минулого року в рамках програми Президента "Велике будівництво" було влаштовано майже 20 км нижніх шарів в рамках поточного та капітального ремонтів.

Цього року роботи продовжаться на інших ділянках траси, повідомила Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

На даний момент дорожники працюють поблизу с.Кошманівка Машівської громади. Наразі проводиться спушування – один з процесів регенерації. Він забезпечить посилення основи дороги. Після цього буде укладено два шари асфальтобетону, зокрема верхній шар – зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

За інформацією Служби, планується провести два види ремонту: поточний середній на ділянці км 0+000 – 25+850 (окремими ділянками) та капітальний – на ділянках км 25+850 – 29+150, км 29+150 – 32+550. Завершено тендер на визначення розробника проєктно-кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту на ділянці км 32+550 – 45+136.

Дорога, що була побудована в період з 1958-1961 рр, проходить Полтавською та Харківською областями. Протяжність у межах Полтавської області – 45 км.

"На цій дорозі з часу її будівництва жодного разу не було поточного чи капітального ремонту. У зв’язку з обмеженим фінансуванням проїзд забезпечувався шляхом проведення ліквідації ямковості. Протягом 60 років експлуатації дорога вичерпала свій технічний ресурс і тепер не витримує сучасних навантажень. Щороку руйнування покриття лише збільшуються, відтак необхідно збільшувати фінансування для підтримання проїзного стану дороги. Враховуючи ці фактори, Службою автодоріг було прийнято рішення оновити дорогу по максимальній протяжності", – зазначив очільник Служби Іван Краповницький.

Нагадаємо, ранішезаступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що за умови достатнього фінансування планується відбудувати усю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор, до кінця 2023 року. Це більше 20 тисяч кілометрів.