'Большая стройка': на Днепропетровщине впервые со времен Независимости стала идеальной дорога Днепро – Хуторское

В Днепропетровской области завершился капитальный ремонт территориальной дороги Днепр — Хуторское, выполненный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В общей сложности привели в порядок более 30 км пути.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Более полутысячи километров дорог Днепропетровщины в этом году отремонтированы. И это не только трассы государственного значения, но и местные и коммунальные дороги. Впервые за время независимости произошло обновление участка Днепр — Хуторское", — отметил глава ОГА Валентин Резниченко.

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Отрезок дороги Днепр — Хуторское в Днепровском районе ни разу не видел комплексного ремонта, только ямочный. Обновили участки от села Хуторское до Степного и от развязки с Донецким шоссе до села Степное. На дороге уложили современное трехслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку холодным пластиком.

В 2021 году в Днепропетровской области обновили 9 дорог территориального значения. Среди них участок автодороги от черты города Каменское в направлении села Шульговка и трасса Станция Верхнеднепровск — Верховцево — Божедаровка. Сейчас это современная дорога толщиной 30 см.

В целом на Днепропетровщине возведено и отремонтировано более 430 км автодорог государственного значения, в частности, трассы на Никополь и Павлоград.

Напомним, ранее в ОП анонсировали планы до конца 2024 года обновить и построить по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи километров дорог.

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