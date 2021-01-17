Больных COVID-19 в сотни раз больше, статистика 'ручная', – эпидемиолог

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не является достоверной. Она на порядки отличается от реальной.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал военный эпидемиолог Сергей Кравченко. "На самом деле мы не имеем достоверных данных. Вся медицинская статистика формируется в ручном режиме", – заявил он.

"Нам предоставляют данные исключительно по лабораторно подтвержденным случаям заболевания. Что касается случаев болезни COVID-19, подтвержденных клинически, то их в десятки и сотни раз больше", – подчеркнул медик.

По его словам, в Украине не оценивается главный показатель эпидемии – интенсивность распространения болезни.

"Есть четыре основных показателя. Основным является интенсивность распространения болезни, его у нас даже никто не коррелирует. Все остальные показатели являются следствием распространения болезни, то есть рост заболеваемости, смертности и летальности", – рассказал Кравченко.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом на новогодние праздники занижена. В частности, потому, что местные власти не хотят выглядеть неприглядно.