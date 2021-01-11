'Ми як сліпі кошенята'. Александрін – про занижену COVID-статистику й хиби локдауну. Бліцінтерв'ю

Застосування вакцини від коронавірусу в Україні неможливе без рішення ВООЗ. Статистика захворюваності до Нового року очікувано знизилася, але хворих не стало менше. Фальшиві ПЛР-тести, що дуже поширені в Україні, призведуть до того, що низка держав не пускатиме наших громадян.

А оскільки під час локдауну дитячі садки й громадський транспорт і далі працюватимуть, то сенсу в цьому заході немає. Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін.

Мені дивно чути, що в Україні намагаються зареєструвати якусь вакцину від коронавірусу, тому що, за нашим законодавством, ми зможемо використовувати тільки вакцину, яка пройшла прекваліфікацію в ВООЗ. На сьогодні жодна вакцина у світі не пройшла таку прекваліфікацію.

Розвинені країни самостійно для себе сертифікують ту чи іншу вакцину й дозволяють використовувати на території своєї країни. Наша країна таких лабораторій для перевірки вакцини не має взагалі. Ми як сліпі кошенята. Тому ми повністю залежні від тих країн, які виробляють вакцину, у яких є лабораторії.

Якщо вакцину в Україні, ту ж китайську, почнуть застосовувати без прекваліфікації, це означатиме, що закони вкотре не виконуватимуться.

Як я і казав, на новорічні свята нам варто очікувати значного зниження захворюваності. Тому що так говорить математика. Про це свідчить багаторічний аналіз захворюваності на ГРВІ та грип.

З чим це пов'язано? По-перше, медики теж люди. Вони пішли на свята, відповідно, навантаження на лабораторії значно знизилося. По-друге, надійшла негласна команда, особливо в регіонах, щоб менше показували дані з COVID-19, тому що місцеві політики не хочуть, щоб їхній регіон мав поганий вигляд.

По-третє, відсутня нормальна прозора нормативна документація щодо виявлення та лікування COVID-19. Національна служба здоров'я теж має свої директиви. По-четверте, і це найголовніше, населення вже настільки втомилося від загальної брехні та спекуляцій навколо COVID-19, що тести в нас безплатні... Піди спробуй зробити тест безплатно. Людині з температурою стояти в черзі?

У нас не створено нормального механізму, щоб тестування в країні справді стало доступним.

Зверніть увагу, що кількість медиків, хворих на COVID-19, незважаючи на зниження статистики, залишається приблизно на одному рівні. Це свідчить про те, що рівень захворюваності в нас досі залишається дуже високим.

Понад 30 країн світу почали вакцинацію населення від коронавірусу, і це опосередковано вплине і на ситуацію в Україні. Але ми будемо тією країною, громадян якої не пускатимуть у ті чи інші держави й почнуть не довіряти довідкам, виданим в Україні.

Наприклад, коли я їхав на відпочинок, мені запропонували, щоб я не витрачав час на ПЛР-тест, купити довідку міжнародного зразка за 600 гривень. Якщо в нас у країні це так швидко налагодилося, то я не дивуюся, чому в тому ж Єгипті не довіряють українським довідкам.

Під час локдауну працюватимуть дитячі садки й громадський транспорт, тому жодного ефекту від нього не буде.

У нашій країні рушійною силою поширення COVID-19 є дитяче населення. Так, діти не перебувають у групі ризику, але вони дуже добре передають коронавірус. Коли дитина з безсимптомним перебігом приходить додому, вона інфікує своїх батьків, бабусь і дідусів.

У нашій країні з дитячим населенням ніхто не працює, його ніхто не тестує.

І другий фактор – громадський транспорт. Який сенс оголошувати локдаун, якщо весь наш громадський транспорт просто алогічний із погляду інфекційної безпеки? Ніхто так і не навів там лад.

А про те, що малий бізнес убили остаточно, уже ніхто не думає. У них усе добре, а на населення їм наплювати.