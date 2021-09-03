Больница в Конотопе получила современное приемное отделение по программе Зеленского

На Сумщине открыли реконструированное отделение экстренной медицинской помощи Конотопской центральной районной больницы им. Академика Михаила Давыдова. Оно стало четвертым приемным отделением из семи, которые планируют открыть в области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Сумская ОГА.

"В каком бы критическом состоянии не попадал сюда человек, ему необходимо срочно оказать первую медицинскую помощь. И эти первые минуты, первые часы в медицинском учреждении – они главные в спасении человеческой жизни и здоровья", – подчеркнул глава области Дмитрий Живицкий.

По его словам, модернизированное отделение в Конотопе стало одним из двух лучших в Сумской области. Такая же модель действует и в Сумской областной больнице.

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В медучреждении построили современный въезд для принятия пациентов, обустроили современное отделение для регистрации, три палаты на 4 койки для временного пребывания пациентов, реанимационную палату, профильные кабинеты врачей и других медработников, санитарную комнату для людей с инвалидностью и отдельную палату для лиц с агрессивным поведением. Приемное отделение Конотопской ЦРБ также получило современный компьютерный томограф.

В рамках президентской программы "Большая стройка", кроме восстановления самого здания, медучреждения получают современную медтехнику, автомобили скорой помощи. Накануне Сумщина получила 15 таких машин. Чтобы "скорые" доставляли пациентов в больницы в четко определенные сроки, по всей Украине и в Сумской области в частности активно ремонтируют дороги.

Всего на реконструкцию приемного отделения экстренной медицинской помощи Конотопской ЦРБ выделили 13 млн грн. Из них 6 млн грн – из государственного бюджета и 7 млн – средства городского бюджета.

Всего на Сумщине в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют открыть 7 приемных отделений. Вскоре откроют приемные отделения экстренной медицинской помощи в Ахтырской ЦРБ и Роменской ЦРБ, в работе приемное отделение Глуховской городской больницы. Стоимость всех 7 объектов составила почти 86,6 млн гривен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник