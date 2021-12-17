Болеть за границей дорого – заробитчанин поделился печальным опытом лечения в Польше

Больше украинцы, которые решаются на заработки за границей, боятся быть обманутыми и вернуться домой ни с чем. Об этом свидетельствуют последние соцопросы.

Но это не все реальные риски, признаются трудовые мигранты "со стажем". Ведь труд в сверхтяжелых условиях может отнять самое главное – здоровье. Даже у молодых. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Заробитчане рассказывают, что болеть за границей дорого. К примеру, в Польше даже при наличии страховки ждать приема профильного врача приходится от нескольких месяцев до года. Те, кто не хочет ждать, вынуждены уходить в частную клинику и платить большие деньги.

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Один из таких примеров приводит гастарбайтер Андрей Зеланс:

"Я живу в Великопольском, хотел попасть к аллерголологу, чтобы провести одну процедуру, некоторые тесты, скажем так. Я обзвонил все больницы в направлении моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять – это через 2 месяца. Заключение – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги".

"Очень тяжело, распухли пальцы. Указательный распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Тем не менее, по статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины уезжает по меньшей мере 3 млн. трудовых мигрантов. И следует помнить, что из-за работы за границей можно навсегда потерять не только здоровье, но и пенсионный стаж.