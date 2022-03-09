Более 470 убитых и сотни раненых: в ООН обнародовали данные о жертвах вторжения РФ в Украину

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли 474 человека, еще 861 получил ранения. Речь идет о гражданских лицах.

Такие данные по состоянию на 7 марта обнародовали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что большинство жертв – от артиллерии, а также ракет и авиаударов.

В то же время в ООН считают, что настоящее количество жертв среди мирных граждан может быть большим, потому что информация с регионов, где идут интенсивные бои, поступает с опозданием.

Кроме того, еще не учтены данные из таких городов, как Волноваха и Мариуполь. Многие сообщения ожидают подтверждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего обращения вечером 8 марта президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты с 24 февраля уже убили 52 ребенка в Украине.

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