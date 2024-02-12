Более 100 тысяч историй о войне собрал музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"Память должна остаться для последующих поколений. Чтобы и спустя несколько веков люди знали, что такое русский мир", – рассказывает Владимир Ободзинский. Его жену, дочь, сына и внуков убили авиабомбы.

"Мы эвакуировались из Ирпеня со всем нашим убежищем. На этой фотографии я стою с 19 собаками", – вспоминает волонтер Настя Тиха. Ее фото со спасенными животными облетело мир.

"Мои шкаф и петушок – знаки того, что победа будет за нами", – уверена Надежда Сватко из Бородянки. Ее вещи, уцелевшие в развалинах разбитого дома, стали символами стойкости украинцев.

Более 100 тысяч историй мирных украинцев о войне собрал Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – первый и самый большой в стране и мире архив историй гражданских пострадавших от войны России в Украине. Это колоссальное количество свидетельств выживших. Это воспоминания о тех, кого больше нет. Это честные, страшные, подлинные истории о боли, страданиях и ужасе. Истории о мужестве, вере и надежде.

Смотрите, слушайте, думайте.

Музей "Голоса Мирных" стал первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года и масштабным порталом, в котором сохранены ценные составляющие национальной памяти Украины. Он создал не только важнейший архив, но и основу для справедливого осуждения военных преступлений, источник поддержки для тех, кто остался в живых и стремится вслух рассказать свою правду.

Музей – это динамично развивающаяся платформа, сотрудничая с мировым сообществом. С Музеем взаимодействуют мировые СМИ, помогая доносить правду о том, что переживает Украина. Музей реализует сотрудничество с иностранными вузами в сфере образования и науки, организует мероприятия в странах Европы и в Украине с привлечением мировых экспертов. А также поддерживает документальное кино и делится с кинематографистами историями, чтобы рассказать миру об опыте украинцев.

Партнерами Музея являются Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Музей истории города Киева.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.