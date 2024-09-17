Более 10 тысяч украинских детей-сирот нашли новые семьи с помощью Фонда Рината Ахметова

17 сентября Украина отмечает День усыновления. Этот праздник был установлен в 2008 году, чтобы отметить важность обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семье, а также для поддержки и развития национального усыновления. Уже 10 679 детей-сирот обрели новые семьи благодаря деятельности благотворительной программы "Ринат Ахметов – Детям" и проекту по национальному усыновлению "Сиритству – нет!".

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С 2007 года Фонд активно работает над профилактикой сиротства, внеся за это время значительный вклад в популяризацию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и став лидером национального усыновления в Украине.

На сайте Фонда опубликовано 3297 анкет детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они доступны по ссылке.

После начала полномасштабной войны обновлять анкеты сирот стало невозможно. Но команда программы "Сиротству – нет!" несмотря на вызовы и препятствия одной из первых в стране возобновила работу по созданию видеоанкет для детей. Для этого команда отправлялась в специальные экспедиции в интернатные учреждения в разные области Украины.

В рамках программы "Усыновление и развитие семейных форм воспитания" в период за 2022-2024 годы онлайн-тренинги и онлайн-встречи для будущих усыновителей, родителей-воспитателей, опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей и специалистов социальной сферы, организованные Фондом Рината Ахметова посетили 5527 участников.

В 2023 году программа Ринат Ахметов Детям. Сиротству – нет!" создала информационный справочник для будущих родителей "Шаги к ребенку", содержащий пошаговое разъяснение каждой из форм устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного типа, патронатная семья. 500 печатных экземпляров справочника было передано во все областные службы по делам детей.

Программой "Ринат Ахметов Детям. Сиротству – нет!" создана серия видеороликов "Шаги к ребенку". Видеогайд содержит ключевую информацию по устройству ребенка в семью или в детский дом семейного типа, а также опыт усыновления звездных супругов Тимура и Инны Мирошниченко. Гайд уже пересмотрен более полумиллиона раз. Вы найдете его по ссылке.

Всего по программе "Ринат Ахметов - Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. В частности это медикаменты, продуктовые наборы, слуховые аппараты, психологическая и физическая реабилитация, новогодние праздники, возможность отдыхать, развиваться, осуществлять мечты. Больше по ссылке.