''Боль и невыразимая грусть'': Зеленский показал кадры с прощания с погибшими в Броварах

Президент Владимир Зеленский, который прибыл в Украинский дом в Киеве, где 21 января проходит церемония прощания с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его подчиненными, опубликовал кадры с места события. В зале, где установлены семь гробов, накрытых национальным флагом, царят скорбь, растерянность, отчаяние..

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Небольшое видео происходящего опубликованы на Telegram-канале лидера нации. С чиновниками пришли проститься не только близкие и друзья, но и все украинцы, кто хотел поблагодарить госслужащих за их добросовестный, отважный труд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо за ваш важный и достойный труд на благо Украины. Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память!", – написал Зеленский.

По словам гаранта, церемония прощания была очень тяжелой, не только морально, но даже физически. Утрата настоящих офицеров и патриотов легла тяжелым грузом на всех, кто их знал, всем, кому посчастливилось работать рядом.

"Боль наполняет сердце. Невыразимая грусть оборачивает душу. Каждый день Украина теряет лучших сыновей и дочерей", – заключил он.

Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов публично выступил на похоронах сотрудников МВД. Он заявил, что роль министра Монастырского с начала полномасштабного вторжения трудно переоценить, без его профессионализма и решительности для украинцев первые дни войны могли быть еще страшней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в этот же день украинцы простились с 5-летней Миланой и ее мамой, Еленой Пономаренко, которые погибли в день крушения вертолета ГСЧС в Броварах. После трагедии отец Миланы смог опознать девочку только по серьгам.

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