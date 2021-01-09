Бойцы ВСУ устроили учения на танках в зоне ООС: к провокациям России готовы. Фоторепортаж

Военные одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выполняет задачи в Луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), приняли участие в учениях на танках.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, во время выполнения практических задач проверялась слаженность как отдельного танкового экипажа, так и подразделения в целом.

"Получив соответствующий сигнал, танковый батальон за считанные минуты выдвинулся в определенный район, развернулся на огневом рубеже, после чего выполнил тактические маневры. Во время выполнения заданий, экипажи получали внезапные вводные от старшего начальника и оперативно реагировали на них", – сказано в сообщении.

Военные со своей стороны заявили, что целью таких учений является поддержка боеготовности танкового резерва к реагированию на возможные провокации.

"Сейчас наш батальон находится в районе отвода. Но несмотря на это, мы находимся в состоянии постоянной готовности к выполнению задач по назначению. Подобные тренировки для нас – обычное дело, мы проводим их регулярно, и в будни, и в праздники. Ведь мы всегда имеем быть в тонусе чтобы в случае необходимости мгновенно отреагировать на возможное обострение на фронте", – рассказал один из командиров танка военнослужащий ВСУ Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины провели масштабные учения вблизи с временно оккупированным Россией Крымом. Одним из их главных задач была отработка быстрого выдвижения на угрожаемые направления.