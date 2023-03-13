Бойцы 3-й штурмовой бригады показали, как выглядят окрестности Бахмута. Видео

Российские оккупационные войска уже долго пытаются занять Бахмут Донецкой области. В городе продолжаются жесткие бои, украинские защитники дают достойный ответ путинским захватчикам.

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Однако сам Бахмут оккупанты стирают с лица земли. Бойцы 3-й штурмовой бригады показали, как выглядят окрестности города.

"Разбитые бахмутские окрестности. Так выглядит населенный пункт после боев с оккупантами", – говорится в сообщении.

Ситуация в городе сложная, но он не окружен. Украинские защитники продолжают сражаться с врагом прямо на улицах Бахмута.

На кадрах видно, что дома и другие сооружения в окрестностях изуродованы и уничтожены. Такая же ситуация и с транспортными средствами. Улицы города пусты, однако кое-где можно увидеть животных.

В то же время, почти каждую минуту раздаются звуки взрывов. Россияне продолжают атаковать почти уничтоженный город.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды вагнеровцев наступают на несколько направлений, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться в центр города.

Ранее Сырский заявил, что украинские защитники в Бахмуте ломают планы противника. Контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами, отметил командующий.

Он также пояснил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к атакам. Между тем в боях за город агрессор терпит тяжелые потери.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из Бахмута – оккупанты своим обстрелом превратили его в город-призрак.