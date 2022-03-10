Бой под Броварами закончился полным разгромом врага, – Залужный
Украинские защитники полностью разгромили подразделение российских войск близ Броваров и захватили бронетехнику врага. Наши силы обороны надежно защищают Киев от российско-нацистской орды.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook. Он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Залужный подчеркнул, что украинские военные и дальше будут уничтожать врага его же оружием и будут "кошмарить" оккупанта днем и ночью.
"Вчерашний бой в направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения российских войск.
Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью.
Все будет Украина!" – написал Залужный.
Как сообщал OBOZREVATEL, под Броварами украинские военные ликвидировали командира полка войск РФ. Была уничтожена батальонно-тактическая группа 6 танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа России. Командир полка полковник Захаров ликвидирован.