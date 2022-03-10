Украинские военные ликвидировали командира полка россиян: оккупантам пришлось отступить. Видео

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В Броварском районе Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили батальйонно-тактическую группу 6 танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа России. Ликвидирован командир полка полковник Захаров.

''В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне'', – рассказали в Главном управлении разведки Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в Луганской области украинские защитники разгромили технику оккупантов. В сети показали фото горящих боевых машин.

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