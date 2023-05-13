Сегодня Александру Кривенко, моему большому другу и гуру исполнилось бы 60 лет. Он родился 13 мая 1963 года. Великое время рождает великих людей! Харизматик, интеллектуал, журналист от Бога, безусловный лидер – вот таким я его запомнил.

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Навколо нього завжди "крутилося" тисячі людей! Хто через "цікавість", але решта, 100 відсотків, погоджувалися на його диригування славетною (для початку 90-х років минулого століття) спільнотою політично правильних журналістів, студентів, політиків, особливо молодих! Якщо його "ближнє оточення" дорікало за нерозбірливість друзів, він відповідав: "Ви не добрі люди!".

Я не знаю, з яких причин Бог цілує в лоб геніїв, як і не знаю, чому Сашко Кривенко бачив і розумів майбутнє краще, ніж ми! Він по праву є одним із авторів, піонерів, революціонерів нової хвилі української національної єліти, ідеї державності та політичної культури, не пов'язаних з минулою, радянською політичною традицією.

Хто йому у вуха нашіптував ідеї справедливості та незалежності поза домінуючою тоді ідеологією, я не знаю! Але він "фонтанував" у легендарній газеті "Пост-Поступ", у якій був головним редактором, до неможливості геніальними думками, ідеями, поглядами! Безперечно, він був одним із лідерів тієї бурі, цунамі, яка сміла, знищила комуністичне минуле України.

На мою думку, після трагічної автомобільної катастрофи, в якій він загинув 9 квітня 2003 року, його блискуче, талановите оточення "класних пацанів" розгубилося, розчинилося, а може і злякалося тих глобальних українських викликів, завдань та проблем, які вони, безперечно, мали вирішувати та долати, будуючі нову Україну!

Олександр Кривенко – наш великий сучасник, він не герой минулого, він ніс той самий яскраво палаючий смолоскип легендарного Прометея, висвітлюючи нам шлях, дорогу до Відродження! Згадаймо сьогодні Кривенка Олександра Анатолійовича незлим тихим словом.