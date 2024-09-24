Боевой медик Дмитрий: после кадров из Бучи я вернулся из США и пошел воевать

В киевском офисе благотворительной инициативы Leleka Foundation/БФ Аист-Украина всегда рады видеть медиков из передовой – то есть тех, кому фонд помогает. Познакомиться лично, поговорить за кофе, пожать друг другу руку, обменяться энергией своих – это важно как для военных, так и для волонтеров. На днях в "Аист" наведался Дмитрий – бизнесмен из США, который в 2022 году приехал в Украину, чтобы стать в ряды медиков-добровольцев. В настоящее время он служит в танковой бригаде. Получилась щемящая беседа, которой благотворители делятся с разрешения военного.

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– Дмитрий, почему вы решили вернуться из Штатов в Украину?

– Вместе с родителями я эмигрировал в США в 1995 году. Там окончил университет. Карьеру решил строить в Украине, поскольку в Америке было бы труднее пробиться, а здесь мой американский диплом открывал незаурядные перспективы. К тому же в Украине жила моя девушка, с которой мы поддерживали отношения на расстоянии.

Так что тринадцать лет, с 2000-го по 2013-й, я работал финансовым директором и руководителем отдела недвижимости в одной из иностранных компаний в Киеве. После продажи активов владельцами бизнеса я вернулся в Америку. Второй раз женился, у нас родился сын. Но после начала полномасштабного вторжения, а именно после обнародования в СМИ ужасающих кадров из Бучи, я решил, что не имею права отсиживаться и должен защищать страну, которую люблю всем сердцем.

– Как родные восприняли ваше желание защищать Украину?

– Родители у меня преклонных лет, они не знают, что я служу в ВСУ. Уже два года им рассказываю, что строю бизнес во Львове. В Киеве живут две мои взрослые дочери от первого брака, которые поддержали мое намерение служить и очень гордятся отцом. Жена же в США не поняла моих мотивов, так что перед моим отъездом мы расстались.

– Почему выбрали путь именно боевого медика?

– Я давно интересовался тактической медициной, сначала посмотрел кучу видеороликов в интернете, перечитал много литературы, прошел курс CLS. Потом купил амуницию и в 47 лет, как говорится, улетел в другую жизнь. В Украине прошел профессиональную подготовку, стал на учет в военкомате, отбыл учебу. А дальше были 9 месяцев нелегкой работы в стабпункте, дежурство по 6 дней в неделю. Да, это было утомительно, но необходимо, потому что я неплохо знал теорию, но не имел опыта. Сейчас несу службу на Харьковском направлении, инструктирую личный состав, спасаю жизнь собратьев и посестер.

– Были за эти два года случаи, которые вас больше всего поразили?

– Кое-что могу рассказать. Один из защитников, к сожалению, умер на наших руках на поле боя – травмы были несовместимы с жизнью. Мобильной связи не было, потому что стояли на очень отдаленной позиции. Когда мы начали складывать личные вещи бойца, на экране мобильного телефона появилось сообщение от его любимой женщины. Она писала, что волнуется и спрашивала, как он. Но ведь мобильной связи там не было! Как вообще пробилось это сообщение адресату, да еще через несколько минут после его гибели – загадка… Было невероятно больно осознавать, что он уже никогда не ответит этой женщине.

Еще одна история. Между моим дежурством на эваке и тренировками бойцов из такмеда, ребята, которых я недавно инструктировал, уехали на боевой выезд. И от одного из них я получил такое сообщение: "Спасибо за обучение. Я успел вовремя сориентироваться, затампонировать рану собратью, наложить турникет себе и дотащить товарища до безопасного участка". Когда делаю то, что спасает жизнь, я по-настоящему счастлив. Следовало вернуться из Америки, чтобы спасти жизнь хотя бы одного человека.

– Откуда вы узнали о благотворительном фонде "Аист"?

– Случайно увидел сообщение фонда на Facebook, скорее из-за моих настроек на тему такмеда, войска и т.д. Подал заявку на бесплатное получение рюкзака боевого медика с наполнением, потому что у меня такого не было. Потом со мной связались с организации, как я потом понял – написала ее руководительница Ирина Гук, и через несколько дней крутой рюкзак Tasmanian tiger (известный в мире производитель военного снаряжения – прим.авт.) уже был у меня. Так что в отпуске я решил лично познакомиться с теми, кто мне помог. Хотелось по-человечески поблагодарить за чрезвычайно мощную поддержку медиков на фронте, просто занести коробку конфет.

– Думали ли вы, чем займетесь и где будете жить после окончания войны?

– Сейчас основная задача – выиграть войну. Далее вместе с друзьями-врачами хотим открыть бесплатные реабилитационные центры для ветеранов. Пока работаем над проектом и протоколами лечения.

– Что бы вы хотели сказать гражданским в тылу?

– Никогда не знаешь, где тебя застанет война. Поэтому оказывать первую медицинскую помощь должны уметь абсолютно все – и взрослые, и дети. Пожалуйста, учитесь этому. Так вы можете спасти и себя и еще кого-то.

На самом деле, я думаю, что впереди у нас еще и другая война. Нам нужно побеждать коррупцию, инициировать значительные изменения в обществе. Нельзя опускать руки, нужно бороться до конца: ради собратьев и посестер, отдавших свою жизнь за Украину будущего – свободную, независимую, цивилизованную, без взяток и кумовства. Чтобы наши дети жили здесь долго и счастливо и чтобы им никогда не было за нас стыдно.

Чтобы ознакомиться с деятельностью американо-украинской инициативы Leleka Foundation /БФ Аист-Украина, переходите по ссылке.

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Боевые медики могут подать заявку на бесплатное получение укомплектованного рюкзака боевого медика и дополнительных средств такмеда по ссылке.