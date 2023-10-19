'Блокируют правду, чтобы кормить пропагандой': оккупанты начали воровать у украинцев комплекты спутникового телевидения

Российские войска во временно захваченных городах Украины воруют у местного населения комплекты спутникового телевидения. Для этого даже создали "комиссии" и отправили "полицейских" на рейды.

Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что таким образом враг совершает очередные попытки заблокировать доступ украинского народа к правде.

Оккупанты хотят еще больше информационно заблокировать захваченных территории и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

"На временно оккупированных территориях враг ворует комплекты спутникового телевидения у местного населения. Оккупационные администрации создали "комиссии", которые в сопровождении российских полицейских проводят рейды на ВОТ", – говорится в сообщении.

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При этом россияне выдают украинцам оборудование для трансляции пакета "русский мир" (ресивер, спутниковая тарелка и конвертор), в который входят пропагандистские каналы. Плата за потребление российской лжи отсутствует.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС сказали, что оккупанты, временно контролирующие часть Запорожской области, готовы принимать себе на подмогу даже школьных учителей. В некоторых случаях повестки в военкоматы они раздают через так называемых директоров учебных заведений, которых же сами на эту "должность" назначили.

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