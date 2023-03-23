Блокадный дневник Надежды Сухоруковой издан в свет

Блокадный дневник мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой опубликован в виде книги "#Мариуполь #Надежда". Надежда Сухорукова писала его в марте-апреле 2022 года, когда Мариуполь захватывали российские войска и публиковала тексты в соцсетях.

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В книге воспроизведена целостная история того, что пережили жители Мариуполя после вторжения русской армии в город. Напечатало книгу издательство "Лаборатория", сопродюсером выступило Объединение Украинских Продюсеров (ОУП).

Выдержки из дневника звучали во время выступления в Европарламенте министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и на благотворительном вечере в поддержку Украины в Британии в исполнении британской актрисы Греты Белламасиной. По его мотивам, литовский режиссер Андрюс Саулюс поставил спектакль в Вильнюсском драматическом театре. Отрывки публиковались на платформе "Открытая демократия" (Великобритания), во многих мировых и украинских изданиях.

ОУП вдохновились дневником Надежды Сухоруковой и сняли документальный фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда".

"Одна из целей нашего Объединения - документировать и открывать глаза миру на правду о войне в Украине. Мы сняли фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" за оккупационным дневником Надежды Сухоруковой, его уже посмотрели в более чем 50 странах. Книга по этому дневнику была органическим продолжением: Надежда ее написала, вторая героиня фильма – Ксения Каян – перевела ее на английский, и еще один герой фильма – график Даниил Немировский – ее проиллюстрировал. Теперь Вы можете взять в руки книгу, написанную во время войны и изданную во время войны людьми, находящимися в середине войны. Думаю, это уникальный артефакт нашей несокрушимости", – сказал Владимир Бородянский, соучредитель ОУП, сопродюсер книги.

Премьера фильма состоялась в Украине на День независимости 2022, а затем его показали в 50+ городах мира, подобных Мариуполю. Эти показы назвали акцией эмпатии к простым людям, попавшим в войну, героям фильма. Ее организовали ОУП, а поддержку оказал МИД Украины.