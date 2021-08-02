Блогер показал ночной Чернобыль на "сюрреалистических" фото

Блогер из Беларуси Максим Мирович после поездки в Чернобыль показал серию фото, запечатлевших жизнь в зоне отчуждения. В кадр попали заброшенные дома, безлюдные улицы, затопленные баржи и огни ночного города.

Соответствующие снимки Мирович опубликовал в своем блоге на LiveJournal. "Обычные туристы бывают в Чернобыле разве что проездом – ну а мы прожили там много дней и как следует изучили этот необычный город", – рассказал он.

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Блогер отметил, что одна часть города, которая в основном включает в себя старые еврейские кварталы и частный сектор, полностью заброшена, между тем как другая живет "вполне обычной жизнью закрытого города", куда рабочие приезжают на вахту длительностью до 15 дней.

На фото Максима Мировича также попали продуктовые магазины, гостиница для тех, кто посещает зону отчуждения и действующая Ильинская церковь, построенная в 1877 году. "В 1990 году в этой церкви начались нерегулярные службы, а с 2001 года – регулярные. По большим религиозным праздникам автобусы привозят в эту церковь многих чернобыльских самоселов", – рассказал блогер.

Он также обратил внимание на чистоту улиц заброшенного города, где взрослых людей на улицах мало, а детей нет совсем, поскольку въезд в Чернобыльскую зону до 18 лет запрещен.

Ночной Чернобыль, по словам блогера, выглядит "абсолютно сюрреалистически": "За старыми советскими окнами горят тусклые советские лампочки и видны старые шторы из эпохи 80-х. Во дворах нет машин, вокруг нет вообще ничего современного, и на какую-то секунду мне вдруг показалось, что мы перенеслись на машине времени обратно в 25 апреля 1986 года – и все еще можно исправить, еще можно успеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович показал высохший пруд-охладитель в Чернобыле. Вода в водоеме опустилась на десятки и сотни метров, а сам он постепенно зарастает кустарниками.