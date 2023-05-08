'Блогер Кемп' от Фонда Рината Ахметова открыто: как отдыхают дети, пострадавшие от войны

5 мая началась смена "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова. Ее гости — дети от 8 до 14 лет, пострадавшие в результате войны в Украине.

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Один из участников проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины", Илья Поясов из Курахово Донецкой области, поделился впечатлениями об изменении.

"Я мечтал побывать на Закарпатье. Здесь очень красиво. Мне нравится, что в лагере я нашел хороших друзей, что здесь нет тех, кто может оскорбить. Вожатые всегда с нами и хотят, чтобы мы эти 10 дней провели дружно, как настоящий лагерь. Они помогают нам как психологи, они играют с нами в игры, делают с нами плакаты, придумывают кричалки", - говорит парень.

У каждого ребенка, отдыхающего в лагере, своя история о войне. Родной город Ильи неоднократно обстреливал русские войска, беспощадно убивая жителей. Семья вынужденно переехала и теперь живет в Светловодске Кировоградской области.

Вместе с другими гостями смены каждый вечер Илья зажигает свечу и вспоминает все хорошие события дня: есть в детском лагере такая трогательная традиция. А еще – мечтает о будущем.

"Я мечтаю о возвращении домой. О том, что будет все хорошо. Мы сможем отстроить Украину", - признается парень.

Во время смены "Блогер Кемп" дети имеют возможность не только полноценно отдохнуть, но и овладеть модными и современными навыками блоггера. Оздоровление и профессиональная психологическая помощь в рамках проекта уже получили более 4700 детей со всей страны.