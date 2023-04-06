'Блогер Кемп' от Фонда Рината Ахметова открыл регистрацию на весеннюю смену

Дети 8-14 лет, пострадавшие в результате российской военной агрессии в Украине, могут бесплатно отдохнуть, оздоровиться и овладеть востребованными и модными навыками блоггера в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". Это проект Фонда Рината Ахметова для детей, стремящихся быть счастливым, верящим в свой потенциал и в свою страну.

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Весенняя смена начнется 5 мая 2023 и продлится 10 дней. К участию в проекте приглашаются:

– дети, незаконно депортированные в РФ и вернувшиеся в Украину;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети на попечении и усыновленные;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Приоритет будет предоставляться детям, не участвовавшим в проекте в 2022 году.

Юные участники будут отдыхать в Закарпатье, где с ними будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда Фонда.

Смена "Блогер Кемп" будет профильной - дети научатся писать сценарии, интересно рассказывать истории, снимать качественные видео и делать фото с помощью телефона, монтировать видео, работать со светом и озвучкой, презентовать свой блог или YouTube-канал.

Мастер-классы, игры и новые друзья будут способствовать преодолению стресса, страхов и последствий пережитого во время войны. Дети овладеют действенными техниками, которые помогут быть сплоченными и верить в себя и свое будущее, несмотря на обстоятельства.

Зарегистрируйтесь до 20 апреля 2023 года одним из способов:

- по телефону бесплатной горячей линии Фонда 0800 509 001

- онлайн по ссылке (нажмите кнопку "Зарегистрироваться")

В рамках этого проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4700 детей со всей страны.