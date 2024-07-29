'Суп' из медуз и водорослей, ужасная жара и отсутствие света: как российские туристы отдыхают в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму после обстрелов, изнуряющей жары, отключений света и даже газа и так небольшое количество туристов стало быстро таять. Россиян уже даже не привлекают невысокие цены на отдых. Им не нравятся отсутствие горячей воды, кондиционеров, а также грязная вода в море, которая кишит медузами.

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Полуостров погрузился в темноту

Туристы снова покидают оккупированный полуостров. Сюда и так едут только самые отчаянные и небогатые россияне, для которых отдых в Краснодарском крае не доступен из-за высоких цен на жилье и питание. А в Крыму из-за войны, прилетов цены на жилье сравнительно низкие.

Однако жить в 40-градусную жару без света и без газа большинство отдыхающих не хочет.

Из-за высоких температур на Ростовской АЭС 16 июля произошла серьезная авария, и на пару недель юг России, а также Крым остались без света. Россияне в Краснодаре, Анапе и других городах даже выходили на улицы и перекрывали дороги, требуя вернуть электроэнергию.

В потемках сидели жители Ялты, Алушты, Алупки, Симеиза, Судака, Керчи, Симферополя, Севастополя, а также по всей территории полуострова было объявлено веерное отключение света. Тут к тому же еще и вышли из строя трансформаторные подстанции.

Закрытые пляжи и грязная вода

"Это было ужасно, три дня мы вообще находились без света. На улице +40-42 градуса, дышать нечем. Ночью +25-28, уснуть невозможно. И нет света, нельзя включить кондиционер или вентилятор. Даже на море нет прохлады, потому что в тени +28, а вода на пляже +25. А сколько было медуз, в воду нельзя зайти", – жалуется туристка из Курска, которая с семьей приехала в Симеиз.

В результате семья досрочно завершила свой отдых и уехала домой. Точно также поступали сотни туристов, кто приехал сюда на своих автомобилях.

"Их даже не останавливало то, что хозяева не всегда соглашались вернуть деньги за оставшиеся дни. Потому что в такой жаре развились какие-то вирусные заболевания, много маленьких детей слегло с температурами, рвотой. Медицина на полуострове никакая, поэтому люди запасались таблетками и уезжали", – рассказывает жительница Алушты.

Даже санатории и пансионаты, куда едут российские бюджетники, военные и пенсионеры по льготным путевкам, потеряли своих клиентов.

"Санатории и пансионаты бюджетные, это вам не 5-звездочные отели. Тут в основном нет кондиционеров и горячая вода по расписанию. А с отключением электричества и ее не было. Часть отдыхающих уехала. Многие сидели в номерах и никуда не выходили в такую жару. Пожилым гостям было плохо, вызывали скорые, наша медсестра не успевала оказывать помощь. А дети просто повально болели, в такую жару всегда ротовирусная инфекция", – рассказывает сотрудница санатория из Алупки.

В некоторых крымских городах – Алушта, Севастополь, даже не было газа, люди не могли приготовить еду. Несмотря на заверения крымских "чиновников", что все кафе и рестораны обеспечены генераторами, часть общепита закрылась.

Из-за жары море начало цвести. Например, в Береговом отдыхающие постят видео и фото, как вдоль берега идет широкая полоса водорослей. Никто ее не убирает. Также развелись медузы, люди жалуются на укусы медуз, особенно возле Западного берега Крыма.

"Что вы хотите, в море сливают все. В Феодосии наблюдали, как экскаватор роет траншею в море, и туда сливается канализация, вонь стоит – не передать. Конечно вода будет цвести и появятся медузы, да еще при такой высокой температуре", – жалуется местный житель Феодосии.

Со сбросами грязной воды столкнулись отдыхающие на Южном берегу от Ялты до Фороса. Пляжи даже закрывали из-за этого.

До сих пор в Крыму закрыты пляжи и набережные из-за разрушительного шторма в ноябре прошлого года. Например, в Алупке не доступен пляж "Лягушка", там стоит строительная техника, но никто никаких работ не ведет. Тоже самое с пляжем "Зеленый мыс" (его еще называют "Черный бугор").

Часть пляжей в Алупке, где есть причалы, завалены бетонными конструкциями, видимо, россияне так собираются обороняться. Закрыты пляжи в западной части полуострова, там выкопаны окопы и стоят бетонные доты.

Закрыта набережная в Коктебеле. Только начались работы на набережной в Севастополе, туристы теперь ходят вдоль строительных заборов.

Привыкли к обстрелам?

В чате Telegram-канала "Крым туристический" задают вопросы об обстрелах.

"А что с обстрелами? Куда лучше ехать, чтобы было спокойно?" – пишет одна из пользователей. На что ей отвечают, что, мол, прилететь может везде. Но стреляют в основном по военным объектам, аэропортам: "Мы в Севастополе три дня просидели в укрытии. Никто не знает, что будет дальше, поэтому просто планируйте свой отпуск".

Ну а крымские чиновники, которые надеются заработать на курортниках, и вовсе уверяют: "Туристы, которые едут в Крым, понимают все риски. Но желание провести отпуск в месте, которое им нравится, не очень высокая стоимость проживания, перевешивают риски, связанные с безопасностью", – заявил Сергей Ромашин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, который сам владеет гостиницами на оккупированном полуострове.

Также, судя по опросам крымских блогеров, в основном на полуостров приезжают сами крымчане – из Симферополя, Севастополя, северной части Крыма. А также жители Белгородской, Курской областей, из Таганрога, Ростова, оккупированных Донецка и Луганска.