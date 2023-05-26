Благотворительный фонд 'Можемо разом' собрал 1,2 млн грн для парамедиков из батальона 'Госпитальеры'

Состоялся очередной проект благотворительного фонда семьи Довгих "Можемо разом", в рамках которого удалось собрать 1,2 млн грн. Средства были переданы представителем Наблюдательного совета фонда Олесем Довгим команде волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" во главе с Яной Зинкевич.

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Деньги используют для закупки новой партии кровоостанавливающих турникетов, необходимых в работе парамедиков для спасания жизней украинских воинов. На знак признательности за поддержку "Можемо разом" получил от батальона памятный подарок – шеврон, который займет почетное место в офисе благотворительного фонда.

"Я хочу искренне поблагодарить фонд "Можемо разом" и каждого, кто приобщился к этому проекту, за помощь! За каждую гривню, привлеченную к нашему общему делу спасения жизней наших защитников, которые дарят нам независимость, свободу и приближают будущую Победу!" – подчеркнула командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич.

Добровольческая организация парамедиков "Госпитальеры" была основана в 2014 году, когда россия аннексировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке нашей страны. Сейчас в составе свыше 50 экипажей работают более 360 парамедиков, которые с 24 февраля 2022 года по апрель 2023-го провели 7827 эвакуаций раненых украинских бойцов.

Напоминаем, что это не первый проект благотворительного фонда семьи Довгих "Можемо разом" по поддержке "Госпитальеров". В частности, фонд передал парамедикам провизии на общую сумму 7,4 млн грн. и сотрудничает с организацией, помогая решать вопросы относительно существующих нужд.

В целом БФ "Можемо разом" системно предоставляет помощь нашим защитникам от начала полномасштабного вторжения. В частности, семья Довгих передала на фронт сверхсовременную передвижную хирургию, которая позволяет проводить неотложные операции на линии фронта, где на спасение жизни часто отведены считанные минуты.

Фонд активно принимает участие в благотворительных аукционах для поддержки ВСУ. Таким образом удалось приобрести БПЛА "Валькирия" и дроны DJI Mavic 3T.

А еще в течение последнего года благодаря усилиям команды фонда на передовую было отправлено 7 автомобилей. Недавно из Великобритании прямо на фронт доставили уникальную бронированную землеройную машину FV180 Combat Engineer.

"Шеврон "Госпитальеров" – это одно из наиболее ценных для нас отличий, которое показывает, что мы все делаем правильно. С начала нашей фандрайзинговой кампании для "Госпитальеров" мы понимали, что сколько бы денег не было собрано для фронта, их будет недостаточно, пока не добьемся Победы. Поэтому мы не имеем права останавливаться – и мы не остановимся. Как не остановятся наши защитники, наши медики, наши украинцы в своем стремлении к Победе. Мы вместе", – подытожил Олесь Довгий.

Поддержать добровольческий батальон "Госпитальеры" вы можете по реквизитам в ссылке.