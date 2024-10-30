Благоприятный и положительный день: астропрогноз на 30 октября

В среду, 30 октября, длится 28-й день лунного календаря. Луна начала спадать и находится в знаке Весов. По астрологическому прогнозу, этот день будет наполнен энергией Юпитера – богатства и красоты, движения, коммуникаций.

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В этот день большинство из нас ожидают новые проекты. Об этом OBOZ.UA рассказала астролог и таролог Исита Гая.

Она прогнозирует, что 30 октября будет благоприятным днем. "Он будет наполнен красивыми эмоциями, ощущениями, вы начнете расцветать в этот день", – говорит экспертка.

Она советует мужчинам в этот день дарить знакомым женщинам цветы, а женщинам – дополнить образ цветочными мотивами. Это нужно сделать для того, чтобы "создать себе позитивную кармическую историю".

"Если вы женщина – можете подарить красивую вещь своей знакомой или девушке. Это день, когда можно распространять красоту и благие вести, благие слова. В этот день лучше заняться бьюти-процедурами", – добавила Исита Гая.

Она посоветовала в этот день и вообще - "никому и никогда не давать кому-то обещаний".

"Если вы кому-то обещаете, то напрягаете свое будущее. Обещая что-то, вы создаете резерв напряжения для будущего и ваше будущее должно быть именно таким, как вы уже пообещали. А может у бога другой на вас план? А может вы должны быть другим и быть в другом месте и с другими людьми", – объяснила она свой прогноз.

Исита Гая заметила, что вместо обещаний просто говорите другому человеку, что вы можете сделать для него здесь и сейчас.

"Если вы не способны что-либо сделать в текущей реальности, в текущем моменте, не переносите это на будущее. Не создавайте напряжение в своем будущем и в жизни другого человека", – резюмировала она.

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