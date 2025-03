Благодаря тайваньской поддержке образования еще четыре львовские школы обновили кабинеты информатики

45 ноутбуков, 10 наборов робототехники и проекторы с экранами тайваньского производства от благотворительного проекта Leave no one behind partnership получили гимназия "Евшан", лицей "Сыховский", школа N 72

В гимназии "Евшан" учится немало детей, интересующихся техническим образованием. Это подтверждают высокие рейтинги учебного заведения по результатам ВНО - "2" место во Львове и "7" в Украине. Выпускники выбирают технические специальности, связанные с робототехникой и ИТ-отраслью. Смоляк Ирина, обучает гимназистов информатике и робототехнике. "Трудно в современных условиях представить преподавание информатики без техники. Конечно, учитель может показывать что-то на доске или на экране, но пока ребенок не совершит действие самостоятельно, то понять суть ему будет очень трудно. Поэтому в учебных заведениях следует модернизировать кабинеты информатики и создавать новые, дополнительные", - объясняет учительница.

Благотворительная помощь от Тайваня – 10 новых современных комплектов робототехники Arduino существенно изменит ритм и качество обучения гимназистов.

"До сих пор мы учились по семи наборам роботов, теперь их станет больше, каждый ученик сможет практически использовать технику. Работая с работами, дети знают, что есть определенный микрокомпьютер, сенсоры, датчики и из этого состоит техника. Имея эту базу знаний, изучать что-то новое намного легче", – отмечает Ирина Смол.

"Два месяца назад мы командой школы придумали программу, позволяющую потребителю настроить персональный туристический тур в любой точке мира. Эту идею мы презентовали на лагере предпринимательства и инноваций. Тренеры рассказали, как достигать цели в бизнесе. Конечно, такой опыт каждому пригодится", - делится впечатлениями старшеклассница. Очень приятно, что за участие в проекте нашей школе подарили компьютеры, привезли их и передали в пользование ученикам".

Координатор проекта Leave no one behind partnership Ульяна Пак рассказала, что во Львове уже прошли 13 лагерей предпринимательства и инноваций. В них приняли участие ученические команды из 43 львовских школ. Каждое учебное заведение получит новое современное оборудование для уроков информатики и технологий.

"Еще 9 львовских школ получат технику в рамках повышения квалификации учителей информатики. Педагоги прошли полугодовое обучение в УКУ и теперь могут обучать не только учеников, но и коллег - учителей. . Мы обучали их деловым переговорам и это наверняка больше всего нравится нашим ученикам", – отмечает Ульяна Пак.

Проект инновационного образования и компьютеризации реализует ОО "Всеукраинский демократический форум" при поддержке Тайваня и при содействии Николая Княжицкого.

"Интеллект и критическое мышление очень важны, – отмечает при встрече со школьниками народный депутат Украины Николай Княжицкий, – ведь страну можно захватить без оружия, влезши в мозги людей. Чтобы не проиграть, нужно тренировать свой интеллект и творческие способности. Тайвань находится в похожей ситуации как Украина. Они сохранили демократию по соседству с авторитарным Китаем. Благодаря передовому производству технологий Тайвань получает поддержку от мира. Это народ, который чувствует примерно то же, что и мы, украинцы. Поэтому они поддерживают нас и оказали помощь для модернизации образования, интеллектуального развития нашей молодежи. Чтобы побеждать, нужно творчески и инновационно действовать".