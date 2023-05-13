Благодаря солнечным электростанциям дефицита мощности днем не будет – Герус

Дефицит мощности в энергосистеме Украины в дневные часы пикового потребления электроэнергии летом не будет, поскольку солнечная энергетика обеспечит достаточный объем генерации электроэнергии.

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Об этом заявил Андрей Герус, глава парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, отметив, что летом солнечный день длиннее и больше работают солнечные электростанции.

Депутат пояснил, что именно в жаркие периоды наступает второй после зимы пик по потреблению электроэнергии, поскольку многие пользуются кондиционерами.

"У нас в течение дня действительно потребление выше, работают электростанции, производят электроэнергию, и у нас дневные пики потребления они фактически сглаживаются за счет солнечных электростанций, остаются определенными проблемными периоды вечернего пика", – сказал Герус.

По его словам, вечерним пиком потребления следует считать время с 15:00 до 22:00, потому что солнца уже в эти периоды мало или нет, при этом люди возвращаются домой, включают электроприборы, и потребление растет.

Герус отметил, что летом сложности с нехваткой мощности могут возникать только в несколько вечерних часов – в период между 19:00-22:30.

Как сообщалось, по данным Министерства энергетики, предприятия возобновляемой энергетики Украины зимой помогали смягчать проблему отключений электроэнергии и продолжают эффективно поддерживать энергообеспечение разных областей Украины.