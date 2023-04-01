''Благодарны самолеты МиГ-29'': Резников встретился с министром обороны Словакии: подробности

1 апреля состоялась официальная встреча министров обороны Украины Алексея Резникова и Словакии Ярослава Надя. Чиновники обговорили вопросы эксплуатации артиллерийского вооружения, его модернизацию с учетом опыта боевых действий, обучения солдат ВСУ и расширения программ подготовки для разных военных специальностей.

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Однако в первую очередь украинский министр поблагодарил иностранного коллегу за переданную военную помощь, в том числе – самолеты Миг-29, которые с другими средствами будут защищать наше небо. Об этом говорится на сайте Минобороны.

В то же время глава оборонного ведомства Словакии выразил восхищение украинскими военнослужащими и отметил их героизм, отвагу и подлинный боевой дух. Он заверил, что Братислава и весь словацкий народ останутся на стороне Украины, которая защищает не только свое будущее и свободу, но и другие страны цивилизованного мира.

"Это правда, что лучший тест или испытание – это поле сражения. Желаю всем украинским воинам сил, мужества и верю, что Украина победит, потому что вы боретесь за правду, родную страну, свои дома и близких. Весь мир с вами – мужественными украинцами. И мы, словаки, сделаем все, чтобы ускорить победу Украины", – подчеркнул Надь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция планирует выкупить около 40 истребителей четвертого поколения Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и передать их Украине. Среди стран-доноров также фигурируют Индонезия и Греция.

Что касается МиГ-29, то Украина получит их также от Польши. Однако Варшава не будет передавать все истребители, которые есть у нее на вооружении. Поставки боевых самолет будут происходить последовательно – главное, чтобы они были эффективными.