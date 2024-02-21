'Благодарна за счастливые глаза сына': мать раненого подростка рассказала о его поездке на матч 'Шахтера' после реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Прошло два года после того, как Тимофей получил тяжелые ранения в результате ракетных обстрелов его родного поселка на Донетчине. Восстановиться и снова научиться жить полноценной жизнью парню помог Фонд Рината Ахметова, обеспечив курс реабилитации. А недавно Тимофей осуществил свою мечту, посетив футбольный матч между клубами "Шахтер" и "Марсель" в немецком Гамбурге. Путешествие для подростка и его матери организовал Фонд.

"Искренне благодарна Фонду Рината Ахметова за реабилитацию сына. Программа была очень хорошо подобрана, особенно сыну понравились бассейн, солевая комната, нордическая походка, занятия на тренажерах, прогулки возле санатория. После нее Тимофей гораздо лучше себя чувствовал физически и психологически", – поделилась его мама Екатерина.

В Гамбурге семья встретилась с капитаном команды "Шахтер" Тарасом Степаненко, посетила предматчевую пресс-конференцию футбольного клуба, тренировку и игру. Парень получил незабываемые впечатления от путешествия.

"Тимофий очень доволен поездкой на матч. Для него было много неожиданности. Шквал эмоций просто зашкаливал. Фонду Рината Ахметова вместе с ФК „Шахтер" удалось и обрадовать, и удивить, и дать возможность отдохнуть, и зарядиться положительной энергией", – рассказала Екатерина.

Встреча с Андреем Шевченко, президентом Украинской ассоциации футбола, стала особым событием. Известный футболист поддержал Тимофея и подарил ему свой автограф на именной футболке "Шахтера", которую он получил в подарок от футбольного клуба.

"Я безгранично благодарна за невероятную поездку. Самая большая радость для меня – это счастливые глаза сына. И это вам удалось на 100%. Я давно не видела Тимофея таким счастливым, радостно взволнованным и вдохновенным", – поблагодарила мама парня.

Фонд приглашает на физическую и психологическую реабилитацию детей до 18 лет, получивших физические травмы или ранения в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Реабилитация проходит в санатории на Закарпатье. Проведено уже 149 успешных курсов. Оставить заявку можно по ссылке.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.