БК 'Киев-Баскет' собирает на РЭБы для спецназовцев: как присоединиться

Столичный баскетбольный клуб "Киев-Баскет", который соревнуется за золотые награды украинской Суперлиги, организует масштабный благотворительный сбор. Целью сбора является помощь отряду специального назначения "Омега" Национальной гвардии, выполняющей боевые задания на линии столкновения с первых дней российско-украинской войны.

Клуб намерен собрать 300 тыс. гривен, которые будут направлены на закупку двух станций радиоэлектронной борьбы. РЭБ необходимы в ходе оборонительных и наступательных операций в условиях современной маневренной войны.

Воины "Омеги" отличились в боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, в составе сил АТО освобождали Мариуполь, Попасную, Торецк, обороняли Дебальцево и Ясиноватую. Во время полномасштабного российского вторжения в 2022 году защитники участвовали в обороне Харькова и Киева и по сей день сражаются на самых горячих участках фронта.

С помощью станций РЭБ воины смогут обнаруживать и подавлять вражеские разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе, интенсивность применения которых в последнее время постоянно растет и несет угрозу жизни наших защитников.

БК "Киев-Баскет" осуществляет сбор средств во время домашних матчей команды в рамках стадии плей-офф национального чемпионата, систематически проводит благотворительные лотереи и розыгрыши на собственных страницах в социальных сетях и всячески поощряет украинцев поддерживать сбор ценными и редкими образцами коллекционной баскетбольной амуниции.

Каждая гривна способна уберечь жизнь украинских воинов и приблизить Украину к победе. Реквизиты для средств на две станции радиоэлектронной борьбы:

Номер банковской карты 5375 4112 1656 0016.

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