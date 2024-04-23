Бизнесы Рината Ахметова направили больше средств на поддержку ВСУ – исследование NV

Издание NV Бизнес проанализировало вклад 55 крупнейших компаний Украины в помощь стране с 24 февраля 2022 года. Оказалось, что в течение 2 лет войны эти отечественные бизнесы предоставили для ВСУ и на гуманитарные цели более 58,8 млрд грн.

Согласно исследованию, на первом месте по вкладу – компания SCM Рината Ахметова – суммарно это 8 млрд грн. На втором месте – бизнес и фонды Виктора Пинчука с 5,77 млрд. грн. Замыкает тройку лидеров Фонд Петра Порошенко, сумма помощи которого составила 4,7 млрд грн. В целом крупные бизнес-группы задонатили около 26 млрд грн.

Издание отмечает, что помощь бизнеса не ограничивается только финансами. В стране "родилась новая индустрия defence tech" – производство необходимой для воинов продукции. Например, SCM Рината Ахметова производит фортификационные сооружения, защиту для американских танков Abrams и другие нуждающиеся в армии вещи в рамках инициативы "Стальной фронт".

"Бизнес активно вовлечен в оказание благотворительной помощи, в том числе к ликвидации последствий российской агрессии", – говорит Анна Гвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Большинство украинских компаний имеет корпоративные программы, направленные либо на помощь Вооруженным силам Украины, либо на помощь пострадавшим от боевых действий", - добавила Гвоздяр.

Общая сумма, предоставленная 55 проанализированным компаниям для помощи военным и гражданским, составляет 58,5 млрд грн. Впрочем, очевидно, что доноров на самом деле больше.

Еще в ноябре 2023 года PGU обнародовала отчет, по которому заметен рост активности пожертвований от корпоративного сектора. Дарья Малихатко, директор Data Science в PGU, говорит, что тогда рост показал плюс 10%. И этот тренд сохраняется до сих пор.