Бизнес-книгу 'CEO Excellence' уже отдали в печать, – Голик

Бизнес-бестселлеры на украинском для украинцев – с такой инициативой в этом году выступил предприниматель Юрий Голик. Вместе с издательством "Фолио" они приобрели права на ряд топовых книг по бизнес-тематике, которые в 2022 году вошли в рейтинг от Forbes. Первая из них – CEO Excellence от Кэролайн Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры – уже вскоре попадет к читателю в формате классической бумажной книги. О старте печати предприниматель сообщил на своей странице.

Книга поступит в продажу ориентировочно через шесть недель. В фокусе авторов "Совершенства руководителя" – исследование уникальности мировоззрения людей, которые смогли стать эффективными СЕО. Изучение опыта 8000 топ-менеджеров со всего мира, 67 развернутых интервью с признанными лидерами бизнеса – читатель получит систематизированную картинку поведения и мышления действительно успешных руководителей.

Второй из списка в украинские книжные магазины попадет "Butler to the World" Оливера Булло. Эта переведенная еще в мае книга рассказывает о сокровенных сторонах британской экономики. В центре исследования – олигархи, скрытая коррупция и истоки этих негативных явлений.

"Украинские читатели были ограничены в своем праве получать доступ к мировому опыту и знаниям на родном языке. Книги по традиции несут свою просветительскую миссию, и на этом пути не должно быть языковых барьеров. Мы постепенно исправим эту несправедливость", – отметил Юрий Голик.

К наступлению 2025-го в ассортименте книжных магазинов появятся и другие четыре бестселлера из топа Forbes: "Power Failure: The Rise and Fall of American Icon" Уильяма Д. Коэна, "When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm" Уолта Богдановича и Майкла Форсайта, "Money Men" Дэна МакКрама и "The Power Law. Venture Capital and Art of Disruption Себастьяна Маллаби.