БФ 'Вогонь запеклих не пече' начинает сбор средств: в гуманитарной помощи срочно нуждаются жители Сумщины

Продуктовые и гигиенические наборы, одежда и постельное белье – далеко не полный перечень того, в чем нуждаются еще вчера 350 жителей Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области, проживающих в прифронтовой зоне.

В последнее время община особенно страдает от лишь усиливающихся вражеских обстрелов. Как следствие, ухудшаются бытовые условия населения, состоящего из малозащищенных слоев и вынужденно перемещенных.

"Именно поэтому, когда мы получили просьбу о помощи, руководство Благотворительного фонда "ВЗНП", не колеблясь ни минуты, решило предоставить приоритет именно этой общине", – отметила представитель фонда Елена Милош.

"Наша цель – 350 тысяч грн. И мы уверены, что достигнем поставленной цели вместе с неравнодушными украинцами. Ведь неоднократно доказывали это, помогая людям, попавшим в тяжелое положение на деоккупированных территориях Донбасса и Херсонщины и т.д. Присоединиться может каждый. Как всегда, важна каждая гривна!" – добавила она.

С этой целью БФ "ВЗНП" объявил очередной сбор средств.

Цель: 350000 гривен.

Реквизиты:

Учреждение банка – ПриватБанк

МФО банка - 305299

Счет получателя - RU193052990000026001035022260

Валюта счета - UAH

РНОКПП получателя – 45300137

Назначение платежа – благотворительный взнос

Присоединяйтесь к сбору!