БФ "Вогонь запеклих не пече" начинает сбор средств: в гуманитарной помощи срочно нуждаются жители Сумщины
Продуктовые и гигиенические наборы, одежда и постельное белье – далеко не полный перечень того, в чем нуждаются еще вчера 350 жителей Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области, проживающих в прифронтовой зоне.
В последнее время община особенно страдает от лишь усиливающихся вражеских обстрелов. Как следствие, ухудшаются бытовые условия населения, состоящего из малозащищенных слоев и вынужденно перемещенных.
"Именно поэтому, когда мы получили просьбу о помощи, руководство Благотворительного фонда "ВЗНП", не колеблясь ни минуты, решило предоставить приоритет именно этой общине", – отметила представитель фонда Елена Милош.
"Наша цель – 350 тысяч грн. И мы уверены, что достигнем поставленной цели вместе с неравнодушными украинцами. Ведь неоднократно доказывали это, помогая людям, попавшим в тяжелое положение на деоккупированных территориях Донбасса и Херсонщины и т.д. Присоединиться может каждый. Как всегда, важна каждая гривна!" – добавила она.
С этой целью БФ "ВЗНП" объявил очередной сбор средств.
Цель: 350000 гривен.
Реквизиты:
Учреждение банка – ПриватБанк
МФО банка - 305299
Счет получателя - RU193052990000026001035022260
Валюта счета - UAH
РНОКПП получателя – 45300137
Назначение платежа – благотворительный взнос
Присоединяйтесь к сбору!