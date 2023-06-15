БФ Sleeper Foundation предоставил одному из госпиталей спецбелье для раненых защитников Украины

Украинский бренд одежды Sleeper (Слипер) объявил об инициативе, которую осуществляет созданный им благотворительный фонд Sleeper Foundation. Инициатива нацелена на оказание поддержки защитникам Украины, получившим ранения в зоне боевых действий и проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях. Основной целью этой инициативы является обеспечение комфорта военнослужащих и заботы во время восстановительного процесса.

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Специальное белье разработано с учетом специфики ранений и уникальных потребностей героев. Оно изготовлено из высококачественных материалов - из которых шьется и основная продукция Sleeper .

"К нам обратился с просьбой один из госпиталей в Украине отшить специальное белье для раненых, а наши стоковые ткани идеально подходили по характеристикам для этих целей. По специальным параметрам и техническому заданию, выданному главврачом учреждения, мы отшили первую партию спецбелья с использованием передовых технологий и учетом потребностей наших героев", - отмечает соучредитель компании Sleeper Катерина Зубарева.

Инициатива Sleeper Foundation является проявлением социальной ответственности и заботы о раненых, которые проходят сложный путь восстановления. Предоставление специального белья для воинов в госпитале подтверждает приверженность компании в оказании помощи людям, находящимся в уязвимом положении.

Sleeper Foundation был создан с целью поддержки благотворительных проектов и внесения позитивных изменений в общество. Основатель фонда компания Sleeper давно и активно поддерживает различные инициативы, связанные со здоровьем женщин. Бренд участвует во Всемирном месяце борьбы с раком молочной железы, направляя средства на лечение онкологии груди. Также компания поддерживает программы реабилитации женщин после химиотерапии и оказывает адресную помощь онкобольным женщинам через украинский благотворительный фонд "Квітна".

Кроме благотворительных проектов, Sleeper также участвует в инициативах по поддержке людей с РАС. В 2020 и 2021 годах Sleeper присоединился к Всемирной инициативе ко Дню распространения информации об аутизме и направлял средства на поддержку образовательного ресурса для родителей, чьи дети столкнулись с нарушением аутистического спектра в Украине. Бренд пожертвовал более 2 145 000 гривен в поддержку проекта.

Во время войны бренд приобрел инфузионные шприцевые насосы на сумму 541,625 гривен, которые теперь ежедневно используются в реанимации крупнейшего детского госпиталя страны Охматдет.

Бренд также пожертвовал 1 млн. гривен Вооруженным Силам Украины, а в апреле 2023 года привлек около 500 000 гривен на протезирование украинцев.