БФ 'Надія' обеспечила стабпункты на Донбассе аппаратами косвенного массажа сердца Easy Pulse

"Это наша 180-я поездка с помощью защитникам и защитницам. В этот раз поддерживаем силы обороны на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Мы доставили еще 10 новых аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse (Швейцария), а также системы обогрева пациентов Warm для стабилизационных пунктов. В общей сложности мы с командой передали уже 60 таких аппаратов", – заявил председатель наблюдательного совета БФ "Надія", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"В условиях войны каждая секунда на счету. У военных должно быть все необходимое для спасения жизни. Устройства косвенного массажа сердца Easy Pulse, которые мы передали, обеспечивают эффективную реанимацию и значительно повышают шансы на выживание. Этот аппарат работает по технологии компрессии, обеспечивает давление на грудную клетку, помогая поддерживать кровообращение у раненых", — добавил Валерий Дубиль.

Волонтеры также передали дроны, старлинки, генераторы, зарядные станции, витамины и другое критически важное оборудование. Помощь охватила следующие населенные пункты: Песочин, Чугуев, Изюм, Славянск, Доброполье, Андреевка, Покровск.

"Мы вместе с нашими партнерами, компанией Эпицентр и семьей Галины и Александра Герег, продолжаем миссию – спасать жизнь. Благодаря совместным усилиям, мы обеспечиваем стабилизационные пункты на линии фронта аппаратами для сердечной реанимации Easy Pulse. Мы прилагаем все усилия, чтобы придать военным все необходимое для поддержки их здоровья в борьбе за свободу Украины", — отметил Валерий Дубиль.

Он выразил благодарность людям, которые системно помогают собирать гуманитарный груз.

"Фонд "Надія" продолжает свою миссию спасать жизнь и помогать военным. Я искренне благодарю всех партнеров и друзей фонда за поддержку: Благотворительного фонда Дениса Парамонова, Revival Foundation, EDG-Group и Святослава Нечипоренко, Анатолия Шкрибляка, Бориса Козыря, Игоря Коржа и Алексея Юренко, Юлии Богатыревой и компании Art Blanche, компании Art Blanche, Объединению "Украина Помощь Брайтшайд им. Св. Лаврентия", Игорю Кучеренко, компании Harwind и другим. Слава Украине и нашим воинам", – добавил он.