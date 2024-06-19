БФ молодежной инициативы "Надія" при поддержке мецената приобрела "искусственную почку" для военного госпиталя
Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка приобрел "искусственную почку" Prismaflex для одного из военных госпиталей, где есть острая потребность в таком аппарате.
В ближайшее время дорогостоящее оборудование будет доставлено из-за границы. "Вместе с Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надія" мы с первых дней полномасштабного вторжения обеспечиваем больницы Донецкой области, Харьковщины, Днепра современным медицинским оборудованием.
Эту программу поддерживают меценаты и доноры. В частности, при участии Анатолия Шкрибляка и партнеров фонда, только за последний месяц приобретены и доставлены в больницы десять портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария).
Также в Донецкой области три кабинета остроскопии Fuji (Япония), в которых спасают от кровотечений желудка, кишечника. Каждая единица этого оборудования – это сотни жизней раненых защитников и защитниц, которые удалось спасти. И новый аппарат Prismaflex, который мы в скором времени установим в одном из крупных медицинских госпиталей, значительно повысит уровень предоставления экстренной помощи и сохранит не одну жизнь", - рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.
При содействии фонда "Надія" и Анатолия Шкрибляка в больницах Донбасса, приближенных к линии столкновения, уже работают три аппарата Prismaflex. Это оборудование используется как для проведения гемодиализа, так и для ультрафильтрации крови, что позволяет спасать конечности раненым с посттурникетным синдромом.
"Поддержка наших военных госпиталей чрезвычайно важна для обеспечения надлежащего уровня медицинской помощи. Наш фонд уже давно сотрудничает с больницами в регионах, где ситуация наиболее напряженная, снабжая их самым современным медицинским оборудованием. Новая "искусственная почка" Prismaflex, которую мы передадим, спасет много жизней. Это инвестиция в здоровье наших защитников и их скорейшее восстановление", — отметил Анатолий Шкрибляк.