БФ 'Батальон Волонтер' передал помощь курсантам Национального университета обороны Украины

Благотворительный фонд Батальон Волонтер поддержал музей военной истории Национального университета обороны Украины. Вместе с Techiia Foundation волонтеры закупили новое оборудование для обучения будущих офицеров ВСУ.

Об этом рассказал общественный активист, представитель БФ "Батальон волонтер" Роман Бочкала в своем Telegram-канале.

"Кто не знает собственной истории – потом учит историю врага. Мы так не хотим. И не будем. Поэтому помогаем музею военной истории Национального университета обороны Украины. Да, ныне основной лозунг "Все на фронт. Все ради Победы". Но молодые офицеры - очень важный профессиональный ресурс нашей страны. Будущая военная элита должна учиться в достойных современных условиях", - написал Бочкала.

Благотворители передали университету проекторы, VR-очки, планшеты для обучения курсантов. Сделали витрины для новых инсталляций. Направили средства для завершения мурала "Наша земля" на территории университета. На все эти нужды было привлечено более полумиллиона гривен.

"От имени команды БФ "Батальон Волонтер" благодарю Techiia Foundation и лично ее председателя Олег Крот за оказанную помощь. Pavel Netesov все, поставленные тобой задачи были выполнены. И это только начало! Продолжение следует", - пообещал Бочкала.