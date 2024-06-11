Безуглая размечталась о посте министра обороны и разозлила украинцев

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая недавно покинула фракцию "Слуга народа", предложила свою кандидатуру на должность министра обороны Украины. Народная избранница очертила основные шаги, которые хотела бы сделать в должности главы оборонного ведомства.

В свою очередь украинцы отреагировали на такое заявление Безуглой и дали ей в ответ ряд советов. Своими желаниями нардеп поделилась в Facebook.

Безуглая подчеркнула, что министр обороны должен нести политическую ответственность за развитие сил обороны во всех измерениях и контроль за тем, что делают военные. По ее словам, в должности главы минобороны она первым делом предложила бы президенту назначить нового главнокомандующего ВСУ.

Также народный депутат заявила, что требовала бы провести аудит всех кадровых решений, чтобы дать возможность воинам, получившим уникальный опыт во время полномасштабного вторжения, занять соответствующие должности. Кроме того, Безуглая хочет провести аудит небоевых подразделений и штабов, а "лишние структуры" расформировать.

При этом народная избранница считает, что сейчас было бы уместно остановить создание новых механизированных сухопутных бригад. Вместо этого она предлагает направить усилия на пополнение существующих боевых подразделений, развитие их бренда, подготовки, постоянства коллективов и анализа деятельности.

Кроме того, парламентарий хотела бы в должности министра обороны существенно изменить взаимосвязь между подразделениями и отправить на переобучение офицеров. Однако такие предложения Безуглой пришлись не по душе украинцам.

Люди в соцсетях возмутились, что такие нардепы как Безуглая слишком много на себя берут и любят критиковать, но на самом деле ничего толкового не делают. Также нардепа упрекнули в отсутствии ответственности за свои действия и слова.

Украинцы добавили, что таким как Безуглая не место в парламенте и вообще во власти. При этом люди отметили, что самым лучшим министром обороны был бы военный, который ощутил весь ужас войны на себе.

Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что некоторым понравились идеи Безуглой. Нардепа похвалили, что она едва ли не единственная, кто не боится указывать на ошибки руководства страны. Кроме того, некоторым понравились идеи нардепа, которые она изложила в соцсети.

Напомним, ветеран российско-украинской войны Арслан Мисиратов заявил, что для народной депутатки Марьяны Безуглой не имеет значения, кто именно находится на той или иной должности в военном руководстве государства, ведь ее задача – просто "толкнуть им палки в колеса".

Ранее сообщалось, что народный депутат Марьяна Безуглая показала в соцсети странный рисунок, который озадачил украинцев. Свой "шедевр" народная избранница рисовала на заседании Верховной Рады.

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