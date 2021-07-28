До 30 км: Obozrevatel разбирался, когда и зачем в Украине могут ввести новые ограничения скорости

Многие европейские города ввели ограничение скорости движения транспортных средств до 30 км/ч. Теперь о желании повторить этот опыт заговорили и в Киеве.

Аргументы "за" – безопасность и уменьшение вредных выбросов. Но водители с критикой встречают инициативу: легче просто отказаться от автомобиля. Смогут ли власти вернуть города пешеходам и когда в Украине появятся подобные ограничения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас максимально допустимая скорость передвижения в населенных пунктах Украины составляет 50 км/ч, на автодорогах за пределами населенных пунктов – 110 км/ч; на автомагистралях – 130 км/ч. Результат – тысячи аварий, травмированных и погибших.

Видео дня

Но теперь власти Киева начали бороться с нарушителями по европейскому образцу. В мае в столице появились первые знаки, ограничивающие скорость движения транспорта до 30 км/ч. Их устанавливают в жилых зонах по всему городу. Особенно, на территориях вблизи больниц и школ.

Еще одно новшество – разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Максимальную скорость там ограничивают в 20 км/ч.

"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах", – поясняют в столичной администрации.

И это не конец. Заместитель председателя КГГА Константин Усов отмечает, что в будущем Киев может пойти по стопам европейских городов, а ограничение скорости в 30 км распространится на все улицы.

Ряд государств Европы уже ввел аналогичное ограничение скорости в городах. К примеру, Брюссель внедрил сначала эксперимент в одном районе, и в результате количество несчастных случаев на дороге уменьшилось там на 40%.

С эксперимента начал и Берлин. Власти пошли на это, чтобы предотвратить транспортный коллапс, снизить загазованность воздуха и уровень шума. В итоге зафиксировали уменьшение вредных выбросов на 30%.

В Норвегии ограничение начали вводить еще в 2015 году, а уже в 2019-м, согласно отчету администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП в Осло уменьшилось до одного случая.

Более 30 км/ч нельзя ездить и на некоторых улицах Парижа. Но уже осенью это правило распространится практически на всю французскую столицу. Аналогичное ограничение действует также в Испании и Великобритании. И, по данным опросов, 70% жителей Соединенного Королевства приветствует решение властей.

Активная дискуссия о снижении максимально разрешенной скорости сейчас ведется и в Германии. Соответствующий пункт в своих предвыборных программах имеют три партии – СДПГ, Зеленые и Левые. Авторы инициативы уверены, что ограничение позволит уменьшить выбросы СО2 к 2034 году в среднем на 100 млн тонн. А на фоне сильнейших ливней, вызванных климатическими изменениями, такая идея находит активную поддержку общества.

Мнения украинских водителей на этот счет разделились. Одни считают, что ограничение позволит повысить безопасность для пешеходов и велосипедистов. Другие же уверены, что правило не спасет жизни, если не будут установлены лежачие полицейские. Критики инициативы и вовсе подчеркивают, что при такой низкой скорости передвигаться на машине нет никакого смысла – быстрее на велосипеде или общественном транспорте.

Выступает против введения нового скоростного предела во всех городах член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский. Хотя, по его словам, на некоторых участках дорог подобные ограничения необходимы.

"Местные власти должны иметь право на некоторых участках ограничивать скоростной режим. Но это не универсальное решение. В Киеве один трафик, в Харькове – другой. Универсальная формула может причинить больше вреда, чем пользы", – отметил политик в комментарии OBOZREVATEL.

Во многих странах ограничение скорости до 30 км/ч сначала воспринималось с критикой и скептицизмом. Но потом обнаружили, что экономии времени более быстрая езда в городе не дает – путешествие уменьшается всего на семь секунд на километр. Куда важнее скорости – непрерывность транспортного потока и "умное" переключения светофоров.

"Мировые урбанисты утверждают, что 30 км/ч – это наиболее приемлемая и одновременно рационально-безопасная скорость. При столкновении автомобиля, который едет на такой скорости, с пешеходом или велосипедистом смертельные случаи составляют около 10%. То есть в 90% случаев люди оставались живыми", – добавил Устинов.

Пока власти решают, как обезопасить украинцев от аварий, на дорогах Украины каждый день происходят новые дорожно-транспортне происшествия. Несмотря на усиление ответственности, количество аварий и смертей в последнее время растет каждый месяц. За первое полугодие правоохранители зафиксировали 86 459 ДТП. Из них более 13 тысяч инцидентов закончились травмами или даже смертью.

Вызывает вопросы и размер штрафов за нарушение правил дорожного движения – в частности, скоростного режима в черте города. В Европе привычных для нас цифр давно уже нет. Если в Украине за превышение скорости придется заплатить от 340 до 1700 гривен, то в Швеции эта сумма составляет минимум 260 евро (8260 грн – ред.), А в Норвегии – 460 (14 620 грн – ред.).