Названы размеры штрафов за нарушение ПДД в странах Европы. Инфографика

Требования к автомобилистам в странах Европы чрезвычайно высоки, что выражается и в суммах штрафов за различные нарушения. Украинцы, любящие путешествовать по Европе за рулем, должны быть максимально сосредоточены – привычными у нас цифрами на Западе не отделаться.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, проведенного крупнейшим в Европе автомобильным клубом ADAC. Самые высокие штрафы европейцы платят за вождение в нетрезвом виде.

"За такое правонарушение в Великобритании даже нет верхнего предела суммы. В Дании такой поступок водителя грозит штрафом, равным сумме месячной зарплаты, а в Швейцарии – минимум 545 евро", – отмечают эксперты.

Отметим, что в Украине водителю, который замечен за рулем выпившим, грозит 17 000 гривен штрафа и лишение водительских прав на год.

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Сурово правоохранители в европейских странах относятся и к превышению скорости. Если в Норвегии превысить положенную скорость на 20 км/ч, то вам грозит штраф в размере 460 евро. Аналогичный проступок в Швеции обойдется нарушителю в 260. Суммы штрафов в случае разгона свыше 50 км/час увеличиваются вдвое, в некоторых странах и втрое.

В Хорватии патрульные выпишут квитанцию в более чем 670 евро в случае проезда на красный свет. А в Греции эта сумма достигает 700 евро. Самый высокий штраф за парковку в неположенном месте в Венгрии – там за это нерадивые автомобилисты платят от 260 евро.

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