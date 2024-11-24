Как сейчас можно получить статус УБД в автоматическом режиме: инструкция и все контакты

Некоторые украинские военнослужащие сталкиваются с проблемой длительного рассмотрения вопроса предоставления статуса участника боевых действий. Лишь в сентябре этого года Кабмин принял постановление, утвердившее упрощенный порядок предоставления статуса УБД.

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Теперь защитники могут получить статус УБД в автоматическом режиме. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, военнослужащие оставляли большое количество обращений от военнослужащих по поводу длительного рассмотрения вопроса предоставления статуса участника боевых действий. Лубинец заявил, что в течение 2023-2024 годов отмечал ответственным министерствам необходимость упрощения процедуры получения статуса УБД.

"К счастью, в сентябре этого года Кабмин принял постановление, утвердившее порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения", - заявил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что основанием для предоставления статуса УБД в автоматическом режиме являются ведомости в Едином государственном реестре ветеранов войны. Условием внесение данных в реестр является начало исполнение боевого приказал или служебного задания.

В случае нарушения прав Лубинец призвал военных обращаться по адресу: Киев, ул. Институтская, 21/8 или по следующим контактам: [email protected]; 0800501720; 044-299-74-08.

Напомним, в Украине базовая зарплата военных не изменится до конца 2024 года, а выплаты будут оставаться стабильными. Минимальная выплата составляет 33 тыс. грн., а дополнительные надбавки – от 30 тыс. до 100 тыс. грн в зависимости от условий службы.

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