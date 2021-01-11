Теневая вакцинация в Украине: врачи рассказали, что ожидает пропустивших вторую прививку

Украинские вип-персоны, которые якобы тайно вакцинировались от коронавируса в клинике "Медиленд", по некоторым данным, обеспокоены состоянием своего здоровья, потому что сделали лишь один укол вакцины Pfizer.

Как стало известно OBOZREVATEL, второй они сделать уже не могут, так как из-за скандала клиника остановила вакцинацию.

По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохи и врача-аллерголога-иммунолога Татьяны Бондаренко, если вместо двух необходимых сделать только одну прививку от COVID-19, то хорошей иммунной защиты не будет.

Они пояснили, что человек, которому был сделан первый укол, но не сделан второй, будет иметь "менее продолжительный и менее сильный" иммунитет.

"Какой-то иммунитет появится, но насколько он будет эффективным в плане защиты? Думаю, одной инъекции недостаточно. Второй укол усиливает иммунный ответ и увеличивает его продолжительность", – рассказала Волоха.

В этом контексте Бондаренко добавила, что негативных последствий для организма в таком случае не наступит, но не выработается достаточный иммунитет. "Мы укололи вакцину – организм выработал антитела. Через определенное количество времени они начинают падать. Нужно дотянуть до того момента, пока выработаются антитела памяти. Для этого делается ревакцинация. Если не сделана вторая прививка, не будет эффективности", – пояснила она.

Волоха заметила, что из-за новизны вакцин в настоящее время отсутствуют данные о том, насколько продолжительным может быть иммунитет от первого укола. "Возможно, несколько месяцев, возможно, у кого-то чуть дольше. Но исследования проводились по двум дозам, и было понятно, что для хорошей иммунной защиты вторая доза нужна", – добавила медик.

Как она пояснила, если человек пропустил второй укол, который необходимо сделать через 3-4 недели после первого, он может сделать его позже, но только в случае, что прошло не слишком много времени. "Если месяц-два – то можно, но если полгода, то, наверное, нужно делать заново. Но пока этот вопрос остается открытым", – заметила врач.

Вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко уточнила, что определить происхождение антител против COVID-19 – были они выработаны в результате заболевания или в результате вакцинации – невозможно.

Как писал OBOZREVATEL, по информации политика и бизнесмена Михаила Бродского, 29 или 30 декабря в Украину тайно была завезена партия вакцины Pfizer, первые инъекции которой могли получить премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель медицинского комитета в Верховной Рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

Но после оглашения этого инцидента правоохранители с подачи президента начали расследование. Поэтому не факт, что любители тайной вакцинации смогут вовремя аналогичным образом сделать вторую прививку.