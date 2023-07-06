Люди, спасайте, без Вашей помощи не справиться.

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Еще один срочный счет.

Два тепловизора – 86 тыс. грн.

23 тыс. уже есть.

Очень прошу помочь, завтра нужно отправить на фронт.

Купила дрон –110 тыс. грн.

Рации и подзарядные – 262 тыс. грн,

Зарядные станции – 66 тыс. грн,

Еще очень нужны тепловизоры.

Очень прошу помочь, 5-20-100 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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