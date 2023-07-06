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Блог | Без вашей помощи военные не справятся: не пренебрегайте просьбами защитников
Люди, спасайте, без Вашей помощи не справиться.
Еще один срочный счет.
Два тепловизора – 86 тыс. грн.
23 тыс. уже есть.
Очень прошу помочь, завтра нужно отправить на фронт.
Купила дрон –110 тыс. грн.
Рации и подзарядные – 262 тыс. грн,
Зарядные станции – 66 тыс. грн,
Еще очень нужны тепловизоры.
Очень прошу помочь, 5-20-100 грн, кто как может.
Пайпал – [email protected]
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