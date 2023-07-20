Без советского прошлого: 'Мариуполь Реборн' поможет правительству разработать концепцию восстановления школ

ОО "Мариуполь Реборн" при поддержке SCM и Метинвеста разработает концепции послевоенного восстановления и трансформации пяти самых типичных школ Мариуполя. Разработку концепций в партнерстве с украинскими и европейскими архитекторами выполнит украинское урбан-бюро BigCityLab

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Меморандум о сотрудничестве подписали Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования науки и технологий Михаил Федоров, Министр образования и науки Оксен Лесной, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко, директор урбан -агентства Big City Lab Виктория Титова.Речь идет о разработке концепций восстановления 5 типовых украинских школ с учетом совершенно нового подхода к созданию безопасного и безбарьерного пространства.

"Мариуполь только планирует свое восстановление, но уже в этом году его идеи и проекты начинают работать на всю страну. Меня это очень вдохновляет. Все, что мы сегодня как страна, как бизнес, как граждане делаем для Украины, определяет будущее наших детей. Поэтому в нашем фокусе как крупного украинского бизнеса - школы и образование в целом, в частности в "Мариуполь Реборн". После деоккупации Мариуполя школы будут отстраивать первыми. Поэтому "Мариуполь Реборн" решил создать 5 концептов трансформации пяти самых типичных в городе и стране школ – из бездушных советских в современные дитиноцентрические. Для нас очень ценно, что этот подход полностью совпадает с видением государства и правительства. Я верю, что это партнерство государства, бизнеса и города даст толчок большой трансформации школьных пространств по всей стране", – директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко.

В школах учащиеся проводят значительную часть своего времени. Именно поэтому важно, в каких условиях происходит образовательный процесс и формирование детей как личностей. Школы должны избавиться от советского прошлого, нефункциональных помещений и нерационального использования пространства.

"Мы хотим показать, как кардинально могут быть трансформированы советские помещения. Как они из серых конструкций, лишенных понимания потребностей современной личности, превращаются в центры жизни общества", – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Мариуполь Реборн" уже разработал 4 архитектурных концепции восстановления Мариуполя после деоккупации. Основатели проекта убеждены: над восстановлением Мариуполя нужно работать уже сейчас, несмотря на оккупацию.

"К оккупации украинский Мариуполь начал трансформировать школы в современные образовательные центры. Сейчас мы с верой в Вооруженные силы Украины готовим план возрождения города после увольнения — с большим вниманием в области образования, детей и молодежи. Этот опыт и наработка "Мариуполь Реборн" будут способствовать развитию качественной образовательной сети в украинских общинах", – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Согласно исследованию компании Big City Lab, которая будет работать над пилотной концепцией восстановления школ, 72% всех школ Мариуполя – это 5 архитектурных типов зданий. Они повторяются сотни раз по всей Украине. Соответственно государству достаточно 5 концепций трансформации, чтобы качественно реконструировать тысячи школ. В частности, архитектурная трансформация будет включать в себя современный дизайн, наличие укрытий, создание функциональных пространств для обучения и коммуникации детей.

Справка

Мариуполь Реборн – самый масштабный в Европе проект возрождения города со Второй мировой войны. Международные партнеры Украины, европейские города и крупный украинский бизнес вместе с Мариупольским городским советом объединились, чтобы отстроить город после деоккупации по лучшим мировым практикам и новейшим технологиям.

ЕБРР, Проект USAID "Экономическая поддержка Украины", муниципалитеты Утрехта, Вильнюса, Гданьска и Львова, бизнесы украинского бизнесмена Рината Ахметова, международные сообщества урбанистов и архитекторов уже присоединились к поддержке Мариуполь Реборн.