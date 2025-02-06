Без поддержки рождаемости и возвращения беженцев будущее Украины под угрозой, – Княжицкий

Война нанесла Украине не только экономические и инфраструктурные потери, но и серьезный демографический удар. Массовая миграция украинцев за границу, уменьшение рождаемости и отсутствие государственных программ для возвращения беженцев могут привести к длительным последствиям для страны.

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Об этом во время выступления на Форуме семьи и демографии в рамках Украинской недели в США заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Сегодня наше государство стоит перед серьезным вызовом: как не потерять миллионы украинцев, выехавших из-за войны, и как обеспечить условия для увеличения рождаемости? Без этих двух ключевых факторов мы рискуем столкнуться с катастрофическим сокращением населения, которое поставит под угрозу будущее страны", – отметил Княжицкий.

По его словам, несмотря на войну, украинки продолжают рожать, даже находясь за границей. "В прошлом году в Украине родилось 166 тысяч детей. Еще десятки тысяч украинских младенцев появились на свет в Польше, Германии и других странах Европы. Это значит, что наш народ имеет огромный потенциал для восстановления, но обеспечивает ли государство достаточную поддержку для того, чтобы эти семьи вернулись?" – сказал депутат.

Он подчеркнул, что у украинского правительства пока нет комплексной программы возвращения граждан, а также эффективных механизмов поддержки семей.

"В Польше действуют государственные программы помощи своим гражданам, которые способствуют рождаемости и создают условия для жизни. Украина пока не предлагает ничего подобного своим людям. Без серьезных изменений в этой сфере наше государство рискует остаться без большого числа своих граждан", – отметил Княжицкий.

По его мнению, решение этой проблемы требует политической воли и финансирования.

"Демографическая политика должна стать стратегическим приоритетом государства. Без программ поддержки рождаемости, без механизмов возвращения украинцев мы рискуем остаться с пустыми городами и селами. А это означает потерю не только людей, но и будущего Украины", – подытожил он.

Украинская неделя проходит в Вашингтоне с 3 по 8 февраля. В ее рамках предусмотрен ряд мероприятий в поддержку Украины, среди которых встречи с сенаторами, конгрессменами, чиновниками США, представителями диаспоры, а также бизнес-форум Украина-США, форумы семьи и демографии, образования и лидерства, ветеранский форум, молитвенный завтрак и другие.