Без отца осталось трое детей: в боях за Бахмут погиб защитник с Днепропетровщины, ушедший на войну добровольцем. Фото

Защищая от российских оккупантов город Бахмут Донецкой области, погиб 37-летний украинский воин Михаил Борисов с Днепропетровщины. Мужчина пошел служить добровольцем с первых дней войны: сначала оборонял родное село, а затем защищал страну на Донбассе.

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Дома Героя не дождались жена и трое детей. О горькой потере сообщила Криворожская районная военная администрация (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Борисов Михаил Валерьевич, 22.10.1985 г. р., житель поселка Широкое. В мирной жизни работал машинистом-экскаваторщиком на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Но когда началась полномасштабная война, был одним из первых, кто встал в ряды Вооруженных сил", – говорится в посте.

В частности, 24 февраля 2022 года Михаил без колебаний пошел в территориальный центр комплектования и записался добровольцем. Он стоял на защите родного села в Криворожском районе, а затем сражался на Донетчине.

"Своей жене Юлии он сказал: "Ты будешь мною гордиться!" Так и вышло, ведь боевые побратимы вспоминают его как решительного, смелого и профессионального военного, а его победоносным боевым путем гордится вся Широковщина, все Криворожье, вся Украина", – подчеркнули в Криворожской РВА.

Жена Героя Юля рассказала, что ее любимый был хорошим семьянином, невероятно трудолюбивым, отзывчивым другом и опорой для семьи. Для детей – авторитет и ласковый отец. В частности, для самого маленького сына, которому 12 лет, Михаил был примером мужественного и доброго мужчины.

Без отца остались трое детей, без сына – родители, без любимого дедушки – полуторагодовалый внук. Михаилу Борисову так и не суждено было увидеть свадьбу взрослой дочери Валерии. Много осталось планов и несбывшихся мечтаний защитника.

"От имени жителей Криворожского района выражаю искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Все вместе мы склоняем головы перед памятью мужественного Героя. В наших сердцах навеки запечатлены имена отважных воинов-земляков. В памяти каждого из нас – величественные подвиги Героев во имя Украины, на которых взрастают новые Герои. Вечная слава и уважение патриотам, погибшим за свободу и независимость родной Украины!" – отметил начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом за город-крепость Бахмут погиб танковый экипаж 93-й ОМБр "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Ушли в вечность настоящие Герои, патриоты и защитники – командир Виталий "Тяпа" Кобец, водитель-механик Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев.

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