Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб 36-летний снайпер с Хмельнитчины. Фото

Защищая независимость и территориальную целостность Украины, погиб стрелок-снайпер ВСУ Владимир Ткаченко с Хмельнитчины. Жизнь 36-летнего воина оборвалась на фронте в Луганской области.

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Без отца-защитника осталось две его маленькие дочери. О потере сообщила 3 июля Староушицкая территориальная община (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ткаченко Владимир Николаевич, 1986 года рождения, жил в поселке Старая Ушица. По словам главного специалиста общего отдела Староушицкого поселкового совета Игоря Вышемирского, до полномасштабного российского вторжения мужчина работал строителем, проводил ремонты, некоторое время работал на солнечной электростанции в Каменец-Подольском районе.

"Война застала Владимира на Закарпатье, куда он уехал на работу. Там он и был мобилизован в войско. Говорят, был очень ответственным бойцом, выполнял поставленные задачи, поддерживал побратимов, всегда готов был прийти им на помощь", – рассказал он.

В рядах ВСУ Владимир Ткаченко стал стрелком-снайпером четвертого десантно-штурмового отделения второго взвода седьмой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

Мужественно исполняя воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость, солдат погиб 2 июля вблизи населенного пункта Кременна Северодонецкого района Луганщины в результате вражеского танкового обстрела.

"Это еще одна непоправимая потеря для нас всех. Староушицкая громада выражает искренние соболезнования родителям, родным, друзьям и побратимам погибшего защитника… Разделяем вместе с вами боль потери, скучаем вместе с вами. В почете преклоняем головы перед бессмертным подвигом нашего Героя!" – отметили в громаде.

В Старой Ушице у бойца осталось две маленькие дочери и бывшая жена. Там у него тоже много друзей, ведь Владимир был очень компанейским, душой компании.

"Мать его на заработках в Италии, поэтому сейчас едет на похороны сына", – указал представитель поселкового совета в комментарии изданию "Суспільне".

О дате и времени прибытия траурного кортежа с телом погибшего воина Владимира Ткаченко и проведении захоронения землякам пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 2 июля, Меджибижская община Хмельнитчины провела в последний земной путь 20-летнего пограничника Виктора Трайнича. Молодой воин, лейтенант погиб 26 июня во время боевой задачи на фронте в Донецкой области.

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