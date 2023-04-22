Без отца остались двое детей: на Хмельнитчине на коленях провели в последний путь воина ВСУ, павшего в боях за Бахмут. Фото

В боях за Бахмут погиб 43-летний защитник Иван Микулец. Односельчане на коленях провели воина в последний путь.

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Прощались с воином 18 апреля в селе Бубновка на Хмельниччине, где Иван жил с женой и двумя детьми – Николаем и Маричкой. Как сообщила голова Наркевичской громады Любовь Гула, Герой получил смертельное ранение 11 апреля во время вражеского артиллерийского обстрела и стрелкового боя с противником (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В последний путь своего Героя провожало на коленях все село, а дорогу траурной процессии устлали цветами.

Иван Степанович Микулец родился 26 января 1980 года в селе Иза Хустского района Закарпатской области.

"Рос добрым и веселым мальчиком. В 6 лет пошел в Изовскую школу, где учился 9 лет. После окончания поступил в Хустское ПТУ и освоил профессию сварщика", – рассказала Любовь Гула.

Впоследствии Иван переехал в Бубновку, где встретил свою будущую жену Татьяну.

Зимой 2023 года Иван Микулец вступил в ряды ВСУ и защищал родную землю от оккупантов.

"Он был хорошим семьянином, доброжелательным соседом и добрым и искренним человеком. Отмечался уважением от односельчан и всех знакомых", – рассказала голова громады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

– В Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиты Украины. 36-летний Вадим Закалистов был родом из Харьковской области.