Бестселлер об истории американского энергогиганта General Electric получил украинский перевод, – Голик

Книга "Сбой электропитания. Взлет и падение американской иконы"/ Power Failure: The Rise and Fall of American Icon Уильяма Д. Коэна получила перевод на украинский язык.

Об этом сообщил бизнесмен и волонтер Юрий Голик. Этот бизнес-бестселлер – одна из шести лучших бизнес-книг по рейтингу Forbes-2022, которые окажутся в украинских книжных магазинах уже до конца этого года. Предприниматель и издательство Folio официально приобрели права на их перевод и издание.

Power Failure – это основательный анализ 130-летней истории американской корпорации General Electric, которая является примером воплощения "американской мечты" в бизнесе. Удивительный успех компании, скрытые за яркими победами трещины в бизнес-управлении и не менее оглушительный крах – исследование всех факторов этого процесса, что растянулся более чем на век, предстанет перед читателем. После перевода книгу ждет редактирование и печать.

"Доступ к признанной бизнес-литературе на родном языке – это опция, важная для саморазвития и образования нашего читателя. К сожалению, книги о мировом бизнес-опыте, самые яркие корпоративные кейсы и аналитика мало представлены на украинском. Исправляем ситуацию", – отметил Юрий Голик.

Первую из переведенных по инициативе предпринимателя книг уже печатают – это CEO Excellence Кэролайн Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры. Также уже готов перевод на украинский для текста Butler to the World Оливера Булло. Следующие в очереди на перевод и печать – Money Men Дэна МакКрама, When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm Уолта Богдановича и Майкла Форсайта и The Power Law. Venture Capital и Art of Disruption Себастьяна Маллаби.