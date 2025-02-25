'В Запорожье оставалась мама': призер Олимпиады пережил страшные моменты, когда слышал взрывы и не имел связи с родными

Призер Олимпийских игр в Париже-2024 и Евроигр в Польше-2023 в метании молота Михаил Кохан встретил полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года на сборах в Турции. А его мама в это время оставалась под взрывами в Запорожье, из-за чего легкоатлет не находил себе места. Война с Россией изменила Михаила, который научился глубже понимать чужую боль и переживания, а также время, проведенное с родными.

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Титулованный легкоатлет ответил на 10 вопросов OBOZ.UA о последних трех годах российской агрессии, самых страшных и счастливых моментах, а также рассказал о своем вкладе в борьбу с агрессором.

1. 23 февраля 2022 года я засыпал с мыслями о завтрашней тренировке, тщательно продумывая рабочий план для важного подготовительного сбора. Я находился в Турции, впереди ждали ответственные дни, и я понимал, что от моей подготовки будет зависеть успех дальнейшего выступления в сезоне.

2. Когда я проснулся 24 февраля на сборах в Турции, то сразу увидел множество сообщений от родных и друзей, которые оставались в Украине. Встревоженный я быстро открыл новости в телеграмм-каналах. Внутри нарастало волнение – в Запорожье оставалась моя мама, и я не знал, что происходит дома.

3. В первые дни полномасштабной войны, поскольку я не мог сразу вернуться домой, делал все, что было в моих силах за границей. Я финансово поддерживал военных и пострадавших гражданских, а также отдаленно помогал близким найти безопасное место – подальше от взрывов и войны. Каждый день я держал связь с родными, стараясь хотя бы на расстоянии быть для них опорой.

4. Как меня изменила полномасштабная война? Я стал более ответственным и эмпатическим, научился глубже понимать чужую боль и переживания. Теперь я всегда готов прийти на помощь, если это в моих силах, и ценю моменты, проведенные с родными, как никогда раньше.

5. Война научила меня всегда быть готовым и готовым к любым испытаниям в жизни. Я понял, насколько важно ценить каждый миг, принимать быстрые решения и поддерживать рядом, родных, даже на расстоянии.

6. Самые страшные моменты за последние три года – это слышать звуки взрывов в родном городе и не иметь возможности связаться с близкими и родными. Эти беспомощность и неизвестность были самыми тяжелыми испытаниями, заставляя меня каждую минуту волноваться за их безопасность.

7. Самые счастливые моменты за последние три года – это время, проведенное с семьей и близкими людьми. В такие моменты я особенно ощущаю ценность родных объятий и простых разговоров. Конечно, меня вдохновляют и мои победы в спорте. Они не только приносят радость и гордость, но и делают мою страну более узнаваемой в мире. Это еще один способ показать силу нашего народа и доказать, что даже в самые трудные времена мы способны достигать больших высот.

8. Наибольшую надежду мне дает единство нашего народа, несокрушимость военных и поддержка Украины со стороны других стран. Вера в победу и взаимоподдержка стали для меня источником силы и вдохновения двигаться вперед.

9. Я делал свой вклад тем, что пытался помогать финансово по своим возможностям, поддерживая тех, кто в этом нуждался. Кроме того, продолжал прославлять свою страну в спорте, доказывая, что даже в самые сложные времена украинцы способны достигать высот и быть сильными на международной арене.

Победа на Кубке Европы в первый месяц полномасштабного вторжения навсегда запечатлевается в моей памяти. Тогда это было еще важнее, чем всегда, и имело особое значение.

10. После окончания войны я обязательно продолжу поддерживать свою страну, помогать в восстановлении и делать все возможное, чтобы Украина становилась еще сильнее. Эта война научила меня ценить каждый момент, и я хочу жить так, чтобы оправдать все жертвы, которые были принесены ради нашего будущего.

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