Бесплатные онлайн-курсы английского для работников ГСЧС запустили в 'Гончаренко центрах'

Сеть образовательно-культурных пространств "Гончаренко центр" запустила бесплатные онлайн-курсы английского языка для работников ГСЧС. Обучение будет проходить по специализированной программе, охватывающей терминологию и темы, необходимые для коммуникации с иностранными коллегами и улучшения разговорного английского украинских спасателей.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, на первом этапе онлайн-курсов для ГСЧС команда предлагает приобщиться к подготовке сразу по трем уровням: р-А1, А1 и А2.

"Мы готовы формировать учебные группы и для отдельных регионов, и просто для всех работников ГСЧС, стремящихся подтянуть свои знания английского. Хотите учить язык целым управлением? Без проблем. Хотите присоединиться к коллегам из других городов или регионов? Легко! Наша цель – помочь улучшить разговорный английский и познакомить спасателей с профильной лексикой. То есть, сделать все возможное, чтобы в случае общения с иностранными коллегами работники ГСЧС не беспокоились о языковых барьерах", – делится Алексей Гончаренко.

В команде также добавляют: у "Гончаренко центра" уже есть опыт обучения работников ГСЧС в разных регионах: пилотные занятия начались еще в конце 2023 года.

"Работники ГСЧС уже успешно изучают английский язык в наших центрах в Ровно и Нетишине на Хмельнитчине. А недавно мы запустили отдельный онлайн-курс для команды ГСЧС Херсонской области. Поэтому наши преподаватели четко понимают и ключевые запросы спасателей и особенности учебной программы", – отмечает директор Гончаренко центра Онлайн Виктория Захарова.

Чтобы присоединиться к онлайн-курсу английского для работников ГСЧС, достаточно заполнить короткую форму по этой ссылке. Формирование учебных групп начнется в мае, но регистрация на курс будет оставаться открытой бессрочно, чтобы охватить как можно больше спасателей.

График и периодичность занятий будут рассчитаны, ввиду загруженности служащих ГСЧС, а пропущенные через работу занятия студенты-спасатели смогут пересмотреть в записи.

Добавим, что "Гончаренко центр" – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего.